Dil yanmasını bu kolay yöntemlerle saniyeler içinde iyileştirin

Bir ısırık ya da bir yudum almadan önce yemeğin veya içeceğin sıcak olup olmadığını anlamak kimi zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle dilin yanması sık sık karşılaşılan bir durum olarak kendisini gösteriyor. Bazı durumlarda ise dille beraber boğaz ve iç yanaklarında da ısıdan etkilenmesi söz konusu oluyor. Bu acı hissi günlerce devam edebiliyor. Ancak vereceğimiz ipuçları sayesinde anında dilinizi iyileştirebilirsiniz.

TUZLU SUYLA GARGARA YAPIN

Soğuk bir tuzlu su karışımı ile gargara yapın. Tükürmeden önce yavaşça ağzınızda çalkalayabilirsiniz. Tuzlu su antiseptik etkisi sayesinde acının hafiflemesine yardımcı olur.

DİLİNİZİ SÜTE BATIRIN

Kulağa biraz tuhaf geldiğinin farkındayız. Ancak süt, ağrıyı hızla gidermenize yardımcı olabilecek bir özelliğe sahiptir. Dilinizi soğuk süte batırın ve daha iyi hissedene kadar bir süre bekleyin. Ağzınızda ağrıyı tekrar hissettiğinizde bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Süt, suyun sağlayamayacağı özel bir kaplama sağlar.

YANAN BÖLGEYE BAL SÜRÜN

Bal sadece yatıştırıcı bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda hoş bir tada da sahiptir. Bu ürün aynı zamanda bir yanık iyileştiricidir. Bal ürünlerine alerjiniz yoksa bu çare favorilerinizden biri olabilir. Bir kaşık bal alın ve yanmış dilinizi kalın bir tabaka ile kaplayın. Tam etkisini göstermesi için olabildiğince uzun süre orada kalmasına izin verin.

NANELİ SAKIZ MÜKEMMEL BİR ÇÖZÜMDÜR

Nane, ferahlatıcı etkiye sahip basit ve hızlı bir çözümdür. Mentolün sağladığı soğutma hissi ile kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Yaralı bölgeye bir parça naneli sakız koyun ve çiğnemeyin. Özellikle genel olarak nane ürünlerine aşırı hassassanız, çok uzun süre orada bırakmayın.

BUZ UYGULAYIN

Yanık tedavisinde soğuk bir şeyler uygulamak halk arasında bilinen en yaygın yöntemdir. Ancak bu noktada uygulamanın doğru bir şekilde yapılması gerekir. Aksi halde durum daha da kötüleşebilir. Bir buz küpünü yalamayın. Bunun yerine dilinize biraz buz parçaları koyabilirsiniz.

AĞZINIZDAN NEFES ALIN

Diliniz yandıktan sonra ağzınızı kapalı tutmaya çalışmayın. Mümkün olduğunca içeriye hava girmesini sağlayon. Dilinizden ağzınız dışarı çıkacak şekilde derin nefesler alın. Bu noktada köpeklerin nefes alışveriş tekniğini kullanabilirsiniz.



