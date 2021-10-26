Bu sefer bambaşka! Ünlü komedyen Celeste Barber’in hedefine Marion Crampe yerleşti

Sosyal medyanın sanal ve gerçeklikten uzak bir dünya olduğunu anlatmak için paylaşımlarını yapan Celeste Barber, oluşturulan kusursuz güzellik algısını yıkıyor. Ünlüler ve fenomen isimlerin yarattığı mükemmel pozları ti’ye alan komedyenin son hedefi ise dansçı Marion Crampe oldu. Crampe’nin saçından tavana asıldığı bir performansı kendisine göre yeniden yorumlayan Barber gönderisine, “Bu parçaya 'Güzel kaotik baş ağrısı cehennemi' adını verdim. Zevk alın.” notunu ekledi.

SESSİZ KALMADI

Barber’in gönderisinden sonra Marion Crampe, dans performansına kayıtsız kalamadı. Barber’in paylaşımına ünlü dansçı eğlenceli bir şekilde, “Ölme! Çok iyi” yorumunu ekledi.

Barber’in sosyal medya kullanıcılarını eğlendirdiği dans performansı yaklaşık 800 bin görüntülemeye ulaştı. Kullanıcıların birçoğu gönderiye olumlu yorumlar yaptı.



