MAGAZİN

'Bu sene niyeti bozduk' diyen Acun Ilıcalı Survivor'da bombayı patlattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'ın son ada konseyinde büyük bir sürprizi duyurdu. Ilıcalı, araba oyunlarının devam edeceğini belirterek "Arkadaşlar bu sene niyeti bozduk. 10 tane araba dağıtacağız" dedi.

Acun Ilıcalı, 'Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 29'uncu bölümündeki ada konseyinde, yarışmacılara müjdeli haberi "Niyeti bozduk" diyerek ilginç bir şekilde verdi. Ilıcalı, "Arkadaşlar bu sene niyeti bozduk. 10 tane araba dağıtacağız. Başarılı takımda olursanız ve şansınız da yaver giderse belki 2 araba, belki 3 araba alırsınız" dedi.

İLK ARABAYI TONY KAZANMIŞTI

Ödülü öğrenen yarışmacılar ise mutluluktan ne yapacaklarını bilemedi. Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan ilk araba oyununu Yunan takımından Tony kazanmıştı.

800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı
Ünlü modacı sert konuştu: Zevksiz bir kız...Ünlü modacı sert konuştu: Zevksiz bir kız...
'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Survivor arada ödülü 10 araba

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Ve UEFA açıkladı! G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Ve UEFA açıkladı! G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani'nin makyajsız hali şoke etti

Makyajsız hali şoke etti

Beren Saat’ten kafa karıştıran ‘Kanat’ paylaşımı

Beren Saat’ten kafa karıştıran ‘Kanat’ paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Gülşah Saraçoğlu'ndan Beren Saat'e: Zevksiz bir kız

Ünlü modacı sert konuştu: Zevksiz bir kız...

Ashley Graham iç çamaşırı koleksiyonu için çok cesur!

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Jessica Simpson doğum için gün sayıyor

Bu halinden eser yok! Yorum yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.