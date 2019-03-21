'Bu sene niyeti bozduk' diyen Acun Ilıcalı Survivor'da bombayı patlattı!

Acun Ilıcalı, 'Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 29'uncu bölümündeki ada konseyinde, yarışmacılara müjdeli haberi "Niyeti bozduk" diyerek ilginç bir şekilde verdi. Ilıcalı, "Arkadaşlar bu sene niyeti bozduk. 10 tane araba dağıtacağız. Başarılı takımda olursanız ve şansınız da yaver giderse belki 2 araba, belki 3 araba alırsınız" dedi.

İLK ARABAYI TONY KAZANMIŞTI

Ödülü öğrenen yarışmacılar ise mutluluktan ne yapacaklarını bilemedi. Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan ilk araba oyununu Yunan takımından Tony kazanmıştı.

