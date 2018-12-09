TREND

Bu sitelere girenler dikkat! BTK'dan açıklama geldi

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 09.12.2018 11:42 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet sitelerinde gezinti yaparken bilgisayarınıza virüs ve tehlikeli yazılım bulaştırma ihtimâli yüksek olan siteleri tespit etti.

Bu sitelere girenler dikkat! BTK'dan açıklama geldi

BTK'dan yapılan açıklamada, çok fazla bilinmeyen sitelerin virüs riski taşıdığı vurgulandı. Bahis siteleri, pornografik siteler ve korsan yazılım indirilen sitelerin virüs bulaştırdığı dile getirilen açıklamada, "Bilmediğimiz web sayfalarında dolaşmamanız ve çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Birçok web sitesi çeşitli tuzaklar barındırıyor olabilir. Bu yüzden güvendiğiniz, bildiğiniz web sayfalarını tercih etmeniz, bilmediğiniz web sayfalarının hakkında/iletişim gibi bölümlerinden web sayfaları hakkında bilgi edinmemiz gerekmektedir. Ayrıca sık kullandığımız web siteleri için tarayıcımızda sık kullanılanlar listesi oluşturmanız, tuzak sitelerden korunmak adına önem teşkil etmektedir" denildi.

'TUZAK WEB SİTELERİ'

BTK açıklamasında, web güvenliğinde öncelikli dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

"Tuzak web sitelerine dikkat etmek ve güvenilmeyen web sitelerini ziyaret etmemek gerekir. E-posta mesajları ile gönderilen bağlantılara dikkat edin. Sık kullanılanlar listesi oluşturun. Web sitelerinde gezerken yayılabilen zararlı programlardan korunmak için açılır pencere engelleyicisi kullanın (Yukarıda bahsedilen ayarlar). Arama motorlarını kullanırken özellikle çocuklu ailelerin yüksek filtreleme araçları sayesinde müstehcen sitelerin arama sonuçlarında engellemeleri gerekmektedir." (İHA)


PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Piramidin tepesinde soyunmaya başladılar...Piramidin tepesinde soyunmaya başladılar...
İkinci kez askere çağrıldı! Hayatı karardıİkinci kez askere çağrıldı! Hayatı karardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet internet sitesi virüs BTK

En Çok Okunan Trend Haberler

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Irak sınırındaki düğün halayı, drone ile görüntülenebildi

Irak sınırındaki düğün halayı, drone ile görüntülenebildi

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? O isim yanıt verdi!

İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisinden Twitter açıklaması: Müziğin ritmine kapıldı, sağlık durumu iyi

İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisinden Twitter açıklaması: Müziğin ritmine kapıldı, sağlık durumu iyi

İlginizi Çekebilir

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Cinsel ilişkinin ardından bunları yapmayın!

Cinsel ilişkinin ardından bunları yapmayın!

Sakarya'da belgesel ekibine büyük şok!

Sakarya'da belgesel ekibine büyük şok!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

Her şey sağlık için! Testisler fora

Her şey sağlık için! Testisler fora

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da zorlu bir yaşam hikayesi! 72 yıldır ürettiği fıçılar yüzünden elleri bu hale geldi

Ellerini görenler gözlerine inanamıyor! 72 yıldır yaptığı iş...

Piramidin tepesine tırmanıp soyunmaya başladılar! Sosyal medyadaki video çiftin başını yaktı

Piramidin tepesinde soyunmaya başladılar...

İkinci kez askere çağrıldı, hikayesi herkesi şaşırttı!

İkinci kez askere çağrıldı! Hayatı karardı

Irak sınırındaki düğün halayı, drone ile görüntülenebildi

Ancak drone ile görüntülenebildi!

Danla Biliç'in YouTube kanalına katılan Saba Tümer'den bomba itiraf!

Danla Biliç'in YouTube kanalına katılan Saba Tümer'den bomba itiraf!

Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Gözyaşları sel oldu

Zuhal Topal'ın programında bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.