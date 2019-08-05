Bu soruyu çözene 100 bin dolar verecekler!

Proof of Stake adı verilen yöntem, bir blockchain altyapı algoritmasıdır. Bu yöntemde, örneğin kripto paralar en başta üretilir ve yaptığınız yatırıma göre zaman içerisinde cüzdanınıza belli aralıklarla kripto paralar yüklenir. Yani ne kadar coininiz ya da yatırımınız varsa o kadar büyük güce sahip olduğunuz bir yöntemdir.
KATKIDA BULUNANLAR ARASINDA ÖDÜL PAYLAŞTIRILACAK
Kripto para teknolojilerinin ve blockchainin önündeki en büyük engellerden biri, bu paraların çok ciddi şekilde kaynak tüketmesidir. Bu sistemi değiştirmek için Amazon Web Services (AWS), 100 bin dolar ödüllü bir soru paylaştı. Sorunun çözümüne katkıda bulunanlar arasında bu ödül paylaştırılacak. Yani algoritmanız ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar büyük pay alacaksınız.
Soru ise şu şekilde: X 1024-bit girdi olmak üzere, h=x^(2^t) mod N işleminin 'Doğrulanabilir Gecikme Fonksiyonunu' en hızlı şekilde hesaplayınız.
t=2^30
N=124066695684124741398798927404814432744698427125735684128131855064976895337309138910015071214657674309443149407457493434579063840841220334555160125016331040933690674569571217337630239191517205721310197608387239846364360850220896772964978569683229449266819903414117058030106528073928633017118689826625594484331
Sorunun ilişikli olduğu kavram olan VDF’ler (Verifiable Delay Functions/ Doğrulanabilir Gecikme Fonksiyonları), AWS’ye göre kripto fonksiyonlarının temel yapı taşları durumunda bulunuyor.
BU SAYILARIN ASLINDA BİR MANTIĞI VAR
Bu sistemin bir defa kurulduğunda PoS (proof of stake) sistemindeki çekinceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı düşünülüyor. Bu sistemler pseudorandom, yani sözde rastgele sayılar oluşturuyor. Biz anlamasak da bu sayıların aslında bir mantığı var.
TOPLAM TÜKETİMİ AZALTACAK
AWS’den Tim Boeckmann, Ethereum’un yılda 850 megawatt enerji tüketerek yeni sayfalar oluşturduğunu, bunun da yıllık 460 milyon dolara mal olduğunu söylüyor. VDFler ile birlikte Ethereum, gerekli olan elektrik tüketimini 0.13 milyon dolara indirebilecek, toplam tüketimi de 0,25 megawatta indirecek.
KOLAY BİR İŞLEM DEĞİL
Ethereum geliştiricileri bir süredir bu kripto parayı PoW (Proof of Work, tıpkı Bitcoin örneğindeki gibi paraların işlem yapılarak üretildiği sistem) yönteminden PoS yöntemine geçirmeyi amaçlıyordu. Bu işlem hiç de kolay değil. Eleştirmenler bu fikre karşı sert ifadeler kullanırken, bazı analistler ise bu yöntemin işe yaramayacağını söylüyor.
ÖNEMLİ BİR ADIM
AWS’nin ise yanında Ethereum foundation ve Protocol Labs gibi girişimler ile PoS’a karşı olan çekinceleri ve güvensizliği ortadan kaldırmaya çalışması ise normal. Ethereum Foundation’dan Justin Drake ise bu yöntemin daha önce denenmediğini ancak blockchainde işbirliğini ilerletme konusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.
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