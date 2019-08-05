Bu soruyu çözene 100 bin dolar verecekler!

Proof of Stake adı verilen yöntem, bir blockchain altyapı algoritmasıdır. Bu yöntemde, örneğin kripto paralar en başta üretilir ve yaptığınız yatırıma göre zaman içerisinde cüzdanınıza belli aralıklarla kripto paralar yüklenir. Yani ne kadar coininiz ya da yatırımınız varsa o kadar büyük güce sahip olduğunuz bir yöntemdir.

KATKIDA BULUNANLAR ARASINDA ÖDÜL PAYLAŞTIRILACAK

Kripto para teknolojilerinin ve blockchainin önündeki en büyük engellerden biri, bu paraların çok ciddi şekilde kaynak tüketmesidir. Bu sistemi değiştirmek için Amazon Web Services (AWS), 100 bin dolar ödüllü bir soru paylaştı. Sorunun çözümüne katkıda bulunanlar arasında bu ödül paylaştırılacak. Yani algoritmanız ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar büyük pay alacaksınız.

Soru ise şu şekilde: X 1024-bit girdi olmak üzere, h=x^(2^t) mod N işleminin 'Doğrulanabilir Gecikme Fonksiyonunu' en hızlı şekilde hesaplayınız.

t=2^30

N=124066695684124741398798927404814432744698427125735684128131855064976895337309138910015071214657674309443149407457493434579063840841220334555160125016331040933690674569571217337630239191517205721310197608387239846364360850220896772964978569683229449266819903414117058030106528073928633017118689826625594484331