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  4. Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! AK Parti'den "Ek vergi getirilsin" talebi

Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! AK Parti'den "Ek vergi getirilsin" talebi

13.05.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den yabancı dilde isimlerle tabela kullanan iş yerleriyle ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Yabancı kelimelere dönük istila edici bir halin söz konusu olduğunu belirten Aydemir, "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli" diye konuştu.

Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! AK Parti'den "Ek vergi getirilsin" talebi

İş yeri tabelasında yabancı isim kullananlarla ilgili 'ilave vergi' talebi geldi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkçe kelimelerin kullanılmasının önemine dikkati çekerken; yabancı kelimelere dönük istila edici bir halin söz konusu olduğunu ve buna tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

"MUTLAKA İLAVE VERGİ KONULMASI LAZIM"

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 13 Mayıs'ın, Türk Dil Bayramı olarak kutlandığını anımsatan Aydemir, belediyelerden de bu konuda bir talepleri olduğunu dile getirerek, "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli. Eğer bir iş yeri, kendini tarif ederken yabancı bir kelime kullanıyorsa ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım. Onun bir külfete katlanması lazım. Çünkü bu durum, milletin kodlarına dönük bozucu bir yaklaşım sergiliyor." diye konuştu.

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"BÖLGE TİCARETİNE KATKI SAĞLADI"

Öte yandan Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Dağı Tüneli'nin temelinin 10 yıl önce 13 Mayıs'ta atıldığını ifade eden Aydemir, tünelin açılmasıyla birlikte Erzurum'un denize, Rize'nin de Palandöken'e kavuştuğunu dile getirdi.

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Bölgedeki diğer tünel çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Aydemir, bunların Karadeniz'in, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ticaretine katkı sağladığını ve sağlayacağını kaydetti.

ZAYİD AL NAHYAN İÇİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Aydemir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın hayatını kaybettiğini anımsatarak, Al Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi ve ülkesine, yakınlarına taziyelerini iletti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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