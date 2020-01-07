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  4. Bu Tarz Benim'in agresif yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan da estetikten nasibini aldı!

Bu Tarz Benim'in agresif yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan da estetikten nasibini aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bir zamanların efsane moda programlarından Bu Tarz Benim ile tanıdığımız Ayşegül Melisa Doğan'ın, eski halinden eser yok. Kilolu olduğu için sürekli eleştirilen Ayşegül, zayıflamakla kalmamış birkaç estetik dokunuşla adeta bambaşka birine dönüşmüş...

Bu Tarz Benim'in agresif yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan da estetikten nasibini aldı!

Bu Tarz Benim en iz bırakan isimlerinden biri kim diye sorsalar muhtemel aklınıza Ayşegül gelecektir. Ayşegül'ü unutmak imkânsız. Her ne kadar büyük bir değişim geçirse de...

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Boyu ve kilosu yüzündne sürekli diğer yarışmacılar tarafından eleştirilen ama asla bu eleştirilerin altında kalmayan Ayşegül, başta Nurella olmak üzere jürinin beğenisini kazanmıştı.

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Ancak sosyal medyadaki son hali bir hayli enteresan. Sasnki o değil. Kalın kaşları ve donuklaşan yüz ifadesiyle Ayşegül bizim eski Ayşegül'den farklı...

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Ayşegül'ün, Instagram hesabındaki son paylaşımlarını gören gözlerine inanamıyor.

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27 yaşındaki Ayşegül Doğan'ın, bambaşka biri'ne dönüşmesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

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Bir takipçisi "Yüz nakli mi yaptırdın yoksa estetik mi?" diye sordu. O da "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili bir cevapla soruyu geçiştirdi.

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Programda yeniliklere kapalılığıyla, "N'apalım, benim moda anlayışım da bu kadarmış"lığıyla tanınan Ayşegül Doğan bile değiştiyse, bu dünyada herkes değişebilir.

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Anahtar Kelimeler:
yşegül Melisa Doğan estetik

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