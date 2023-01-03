Bu testin son sorusunu bilen olmadı!

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İlk uçağı başarıyla uçuran iki kardeşin isimleri nedir?
William ve Orville Redenbacher
William ve Orville Redenbacher
William ve Orville Redenbacher
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Uzaya giden ilk kişi hangi ülkedendir?
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Kimin sanat eserlerinin içerisinde Vitruvius Adamı gibi parçalar bulunuyor?
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79'da Vezüv Yanardağı patladığında hangi İtalyan şehri kalın kül tabakalarıyla kaplandı?
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Hangi havacı 1937 yılında Pasifik'te kayboldu?
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Yunan Aşk Tanrısı'nın ismi nedir?
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Cengiz Han hangi imparatorluğun kurucusuydu?
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Aşağıdaki kişilerden hangisi firavun olmamıştır?