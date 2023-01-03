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Bu testin son sorusunu bilen olmadı!

30.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı sorular vardır ki görür görmez cevabını herkes bilir. Bazıları vardır ki üzerinde saatlerce düşünülse de cevabı aklımıza gelmez... İşte bu testin son sorusu da ikinci gruba ait! Pek çok kişinin bilemeyeceği, bilenlerin de karıştıracağı son soruyu bakalım doğru bilecek misin?

Bu testin son sorusunu bilen olmadı!

Genel kültür seviyenin iyi olduğunu düşünüyor ve son soruyu doğru cevaplayacağından eminsen hemen teste başla!

Bu testin son sorusunu bilen olmadı!

1/8

İlk uçağı başarıyla uçuran iki kardeşin isimleri nedir?

İlk uçağı başarıyla uçuran iki kardeşin isimleri nedir?
William ve Orville Redenbacher
William ve Orville Redenbacher
Wilbur ve Orville Wright
William ve Orville Redenbacher
2/8

Uzaya giden ilk kişi hangi ülkedendir?

Uzaya giden ilk kişi hangi ülkedendir?
Türkiye
ABD
Fransa
Sovyetler Birliği
3/8

Kimin sanat eserlerinin içerisinde Vitruvius Adamı gibi parçalar bulunuyor?

Kimin sanat eserlerinin içerisinde Vitruvius Adamı gibi parçalar bulunuyor?
Klimt
Leonardo da Vinci
Vincent Van Gogh
Michelangelo
Donatello
4/8

79'da Vezüv Yanardağı patladığında hangi İtalyan şehri kalın kül tabakalarıyla kaplandı?

79'da Vezüv Yanardağı patladığında hangi İtalyan şehri kalın kül tabakalarıyla kaplandı?
Pompeii
Vicenza
Turin
Napoli
5/8

Hangi havacı 1937 yılında Pasifik'te kayboldu?

Hangi havacı 1937 yılında Pasifik'te kayboldu?
Chuck Yeager
Amelia Vint
Amelia Earhart
Howard Hughes
6/8

Yunan Aşk Tanrısı'nın ismi nedir?

Yunan Aşk Tanrısı'nın ismi nedir?
Eros
Homeros
Ares
Dionysus
7/8

Cengiz Han hangi imparatorluğun kurucusuydu?

Cengiz Han hangi imparatorluğun kurucusuydu?
Bizans İmparatorluğu
Moğol İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu
Babür İmparatorluğu
8/8

Aşağıdaki kişilerden hangisi firavun olmamıştır?

Aşağıdaki kişilerden hangisi firavun olmamıştır?
Kleopatra
Nefertiti
II. Ramses
Amenmess

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