Hazırsan arkana yaslan ve testimize başlayalım. Bakalım rap şarkılarının sözlerini ne kadar biliyorsun!

Bu rap şarkıların sözlerini tahmin edebilir misin? İşte 2022'nin en çok dinlenen rap şarkıları! ''Lütfen ..., yolum yol değil'' Gelme Uzatma Bakma Sorma Gülme ''Sonumu düşünemem, göze almışım ... ben'' Ölümü Her şeyi Riskleri Hataları Sonumu ''Sanar hak ettiğini ama gider ... yoldan'' En kısa Kolay Kestirme Basit ''Sen niye yüzünü düşürdün ...'' Canım Gülüm Hayatım Aşkım ''Kıyamet kopsa ... durur da bize yok'' Dünya Her şey Cihan Herkes ''Gözleri dol'cak mızmızın, yok mu yer bu gece ... ?'' Kalacak Koncak Yatacak Bakacak ''Denize düşsem, boğulsam, ..., yılana sarılsam'' Doğrulsam Doğsam Dirilsem Canlansam Kussam ''Acı neydi? Bilmiyorum, çocuktum, ....'' Ağladım Baktım Unuttum Gördüm Bıraktım ''Duruca'm elbette hep ... gibi'' Mıh Zırh Kapı Duvar ''Onlar için hâlâ, yaşlı bi' ...'' Anıyız Kurduz İnsanız Hatırayız