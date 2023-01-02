Bu rap şarkıların sözlerini tahmin edebilir misin? İşte 2022'nin en çok dinlenen rap şarkıları!

Rap müzik sever misin? Peki ya rap şarkıları dinlerken sözlerine dikkat eden ve ezberlemeye çalışanlardan mısın? Eğer cevabın evetse kesinlikle keyif alabileceğin bir yerdesin! Senin için hazırlamış olduğumuz bu testi çözerek 2022 yılında dinlediğin şarkıların sözlerini ne kadar ezberlediğini görebilirsin.
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