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Bu rap şarkıların sözlerini tahmin edebilir misin? İşte 2022'nin en çok dinlenen rap şarkıları!

30.12.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap müzik sever misin? Peki ya rap şarkıları dinlerken sözlerine dikkat eden ve ezberlemeye çalışanlardan mısın? Eğer cevabın evetse kesinlikle keyif alabileceğin bir yerdesin! Senin için hazırlamış olduğumuz bu testi çözerek 2022 yılında dinlediğin şarkıların sözlerini ne kadar ezberlediğini görebilirsin.

Bu rap şarkıların sözlerini tahmin edebilir misin? İşte 2022'nin en çok dinlenen rap şarkıları!

Hazırsan arkana yaslan ve testimize başlayalım. Bakalım rap şarkılarının sözlerini ne kadar biliyorsun!

Bu rap şarkıların sözlerini tahmin edebilir misin? İşte 2022'nin en çok dinlenen rap şarkıları!

''Lütfen ..., yolum yol değil''

Gelme
Uzatma
Bakma
Sorma
Gülme

''Sonumu düşünemem, göze almışım ... ben''

Ölümü
Her şeyi
Riskleri
Hataları
Sonumu

''Sanar hak ettiğini ama gider ... yoldan''

En kısa
Kolay
Kestirme
Basit

''Sen niye yüzünü düşürdün ...''

Canım
Gülüm
Hayatım
Aşkım

''Kıyamet kopsa ... durur da bize yok''

Dünya
Her şey
Cihan
Herkes

''Gözleri dol'cak mızmızın, yok mu yer bu gece ... ?''

Kalacak
Koncak
Yatacak
Bakacak

''Denize düşsem, boğulsam, ..., yılana sarılsam''

Doğrulsam
Doğsam
Dirilsem
Canlansam
Kussam

''Acı neydi? Bilmiyorum, çocuktum, ....''

Ağladım
Baktım
Unuttum
Gördüm
Bıraktım

''Duruca'm elbette hep ... gibi''

Mıh
Zırh
Kapı
Duvar

''Onlar için hâlâ, yaşlı bi' ...''

Anıyız
Kurduz
İnsanız
Hatırayız

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