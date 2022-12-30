Eğer sen de gerçekten iyi bir müzik takipçisi olduğunu düşünüyorsan doğru yerdesin! Bakalım sen 2022 yılındaki en çok dinlenen şarkıları bulabilecek misin? Hazırsan seni teste alalım!

2022’de en çok dinlenen şarkıları bulabilir misin? 1/9 Türkiye’den başlayalım. 2022 yılının en çok dinlenen şarkısı hangisidir? Tutsak - Sefo Ara - Zeynep Bastık Bi’ Tek Ben Anlarım - Köfn Arasan da - UZI İmdat - Çakal Gelmezsen Gelme - Lvbel C5 Gökyüzünü Tutamam - Can Koç 2/9 Peki, Spotify Türkiye’de en çok dinlenen 2. şarkıyı sorsak? İmdat - Çakal Suçlarımdan Biri - Güneş Ara - Zeynep Bastık Arasan da - UZI Affettim - Sefo Seni Dert Etmeler - Madrigal 3/9 Hadi biraz ortalara gidelim. Spotify Türkiye’de en çok dinlenen 10. şarkıyı bize söyler misin? Aşk Sadece Anlayana - Velet Nerdesin - Ezhel Arasan da - Uzi Afettim - Sefo İmdat - cakal Gökyüzünü Tutamam - Can Koç 4/9 Sonlara doğru gidersek eğer Türkiye’de en çok dinlenen 20. şarkı hangisidir? Al Sevgilim - Funda Arar Semicenk Bilir O Beni - Pinhani Seni Dert Etmeler - Madrigal 2T1BB - BEGE Olmazlara İnat - Berkay Altunyay Diğer Yarım - ATE Gelmezsen Gelme - Lvbel C5 5/9 Hadi şimdi globale açılalım. Dünya genelinde 2022 yılında en çok dinlenen şarkı hangisidir? As It Was - Harry Styles Efecto - Bad Bunny Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush Pink Venom - Black Pink Unholy - Sam Smith, Kim Petras Calm Down - Rema, Selena Gomez 6/9 Peki, dünya genelinde en çok dinlenen 2. şarkıyı sorsak? Me Porta Bonito, Bad Bunny - Chencho Corleone Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush Glimpse Of Us - Joji Shut Down - Black Pink Butter - BTS Bones - Imagine Dragons Efecto - Bad Bunny 7/9 Hadi globalde biraz ortalara gidelim. Dünya genelinde en çok dinlenen 10. şarkı hangisidir? PROVENZA - Karol G Heat Waves - Glass Animals About Damn Time - Lizzo Efecto - Bad Bunny Late Night Talking - Harry Styles Glimpse of Us - Joji About Damn Time - Lizzo 8/9 Son olarak sonlara doğru gidelim. Globalde en çok dinlenen 20. şarkı aşağıdakilerden hangisidir? Tarot, Bad Bunny - Jhay Cortez Late Night Talking - Harry Styles I Ain’t Worried - OneRepublic Cold Heart - PNAU Remix - Dua Lipa, Elton John, PNAU Party - Bad Bunny, Rauw Alejandro Tití Me Preguntó - Bad Bunny Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush 9/9 Peki, 2022 yılında en çok dinlenen Türk kadın sanatçı kimdir? Sezen Aksu Zeynep Bastık Melek Mosso Güneş Deniz Tekin