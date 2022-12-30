Eğer sen de gerçekten iyi bir müzik takipçisi olduğunu düşünüyorsan doğru yerdesin! Bakalım sen 2022 yılındaki en çok dinlenen şarkıları bulabilecek misin? Hazırsan seni teste alalım!
2022’de en çok dinlenen şarkıları bulabilir misin?
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Türkiye’den başlayalım. 2022 yılının en çok dinlenen şarkısı hangisidir?
Bi’ Tek Ben Anlarım - Köfn
Gelmezsen Gelme - Lvbel C5
Gökyüzünü Tutamam - Can Koç
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Peki, Spotify Türkiye’de en çok dinlenen 2. şarkıyı sorsak?
Seni Dert Etmeler - Madrigal
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Hadi biraz ortalara gidelim. Spotify Türkiye’de en çok dinlenen 10. şarkıyı bize söyler misin?
Aşk Sadece Anlayana - Velet
Gökyüzünü Tutamam - Can Koç
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Sonlara doğru gidersek eğer Türkiye’de en çok dinlenen 20. şarkı hangisidir?
Al Sevgilim - Funda Arar Semicenk
Seni Dert Etmeler - Madrigal
Olmazlara İnat - Berkay Altunyay
Gelmezsen Gelme - Lvbel C5
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Hadi şimdi globale açılalım. Dünya genelinde 2022 yılında en çok dinlenen şarkı hangisidir?
Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
Unholy - Sam Smith, Kim Petras
Calm Down - Rema, Selena Gomez
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Peki, dünya genelinde en çok dinlenen 2. şarkıyı sorsak?
Me Porta Bonito, Bad Bunny - Chencho Corleone
Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
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Hadi globalde biraz ortalara gidelim. Dünya genelinde en çok dinlenen 10. şarkı hangisidir?
Heat Waves - Glass Animals
Late Night Talking - Harry Styles
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Son olarak sonlara doğru gidelim. Globalde en çok dinlenen 20. şarkı aşağıdakilerden hangisidir?
Tarot, Bad Bunny - Jhay Cortez
Late Night Talking - Harry Styles
I Ain’t Worried - OneRepublic
Cold Heart - PNAU Remix - Dua Lipa, Elton John, PNAU
Party - Bad Bunny, Rauw Alejandro
Tití Me Preguntó - Bad Bunny
Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
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Peki, 2022 yılında en çok dinlenen Türk kadın sanatçı kimdir?