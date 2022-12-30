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2022’de en çok dinlenen şarkıları bulabilir misin?

28.12.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik ruhun gıdasıdır derler. Geçmişten günümüze uzun yıllardır sürdürülen müziği sevmeyen yoktur belki de. Bazen en mutlu anlarımıza bazen de en dibe vurduğumuz anlara yoldaş olurlar. Ruhumuzun ve kulaklarımızın oldukça sık maruz kaldığı müziğin günlük hayatımızın bir parçası olduğu pek inkar edilemez. Telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, gittiğimiz bir kafede veya bir dükkânda…

2022’de en çok dinlenen şarkıları bulabilir misin?

Eğer sen de gerçekten iyi bir müzik takipçisi olduğunu düşünüyorsan doğru yerdesin! Bakalım sen 2022 yılındaki en çok dinlenen şarkıları bulabilecek misin? Hazırsan seni teste alalım!

2022’de en çok dinlenen şarkıları bulabilir misin?

1/9

Türkiye’den başlayalım. 2022 yılının en çok dinlenen şarkısı hangisidir?

Türkiye’den başlayalım. 2022 yılının en çok dinlenen şarkısı hangisidir?
Tutsak - Sefo
Ara - Zeynep Bastık
Bi’ Tek Ben Anlarım - Köfn
Arasan da - UZI
İmdat - Çakal
Gelmezsen Gelme - Lvbel C5
Gökyüzünü Tutamam - Can Koç
2/9

Peki, Spotify Türkiye’de en çok dinlenen 2. şarkıyı sorsak?

Peki, Spotify Türkiye’de en çok dinlenen 2. şarkıyı sorsak?
İmdat - Çakal
Suçlarımdan Biri - Güneş
Ara - Zeynep Bastık
Arasan da - UZI
Affettim - Sefo
Seni Dert Etmeler - Madrigal
3/9

Hadi biraz ortalara gidelim. Spotify Türkiye’de en çok dinlenen 10. şarkıyı bize söyler misin?

Hadi biraz ortalara gidelim. Spotify Türkiye’de en çok dinlenen 10. şarkıyı bize söyler misin?
Aşk Sadece Anlayana - Velet
Nerdesin - Ezhel
Arasan da - Uzi
Afettim - Sefo
İmdat - cakal
Gökyüzünü Tutamam - Can Koç
4/9

Sonlara doğru gidersek eğer Türkiye’de en çok dinlenen 20. şarkı hangisidir?

Sonlara doğru gidersek eğer Türkiye’de en çok dinlenen 20. şarkı hangisidir?
Al Sevgilim - Funda Arar Semicenk
Bilir O Beni - Pinhani
Seni Dert Etmeler - Madrigal
2T1BB - BEGE
Olmazlara İnat - Berkay Altunyay
Diğer Yarım - ATE
Gelmezsen Gelme - Lvbel C5
5/9

Hadi şimdi globale açılalım. Dünya genelinde 2022 yılında en çok dinlenen şarkı hangisidir?

Hadi şimdi globale açılalım. Dünya genelinde 2022 yılında en çok dinlenen şarkı hangisidir?
As It Was - Harry Styles
Efecto - Bad Bunny
Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
Pink Venom - Black Pink
Unholy - Sam Smith, Kim Petras
Calm Down - Rema, Selena Gomez
6/9

Peki, dünya genelinde en çok dinlenen 2. şarkıyı sorsak?

Peki, dünya genelinde en çok dinlenen 2. şarkıyı sorsak?
Me Porta Bonito, Bad Bunny - Chencho Corleone
Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
Glimpse Of Us - Joji
Shut Down - Black Pink
Butter - BTS
Bones - Imagine Dragons
Efecto - Bad Bunny
7/9

Hadi globalde biraz ortalara gidelim. Dünya genelinde en çok dinlenen 10. şarkı hangisidir?

Hadi globalde biraz ortalara gidelim. Dünya genelinde en çok dinlenen 10. şarkı hangisidir?
PROVENZA - Karol G
Heat Waves - Glass Animals
About Damn Time - Lizzo
Efecto - Bad Bunny
Late Night Talking - Harry Styles
Glimpse of Us - Joji
About Damn Time - Lizzo
8/9

Son olarak sonlara doğru gidelim. Globalde en çok dinlenen 20. şarkı aşağıdakilerden hangisidir?

Son olarak sonlara doğru gidelim. Globalde en çok dinlenen 20. şarkı aşağıdakilerden hangisidir?
Tarot, Bad Bunny - Jhay Cortez
Late Night Talking - Harry Styles
I Ain’t Worried - OneRepublic
Cold Heart - PNAU Remix - Dua Lipa, Elton John, PNAU
Party - Bad Bunny, Rauw Alejandro
Tití Me Preguntó - Bad Bunny
Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
9/9

Peki, 2022 yılında en çok dinlenen Türk kadın sanatçı kimdir?

Peki, 2022 yılında en çok dinlenen Türk kadın sanatçı kimdir?
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Melek Mosso
Güneş
Deniz Tekin

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Müzik Spotify Trivia Quiz

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