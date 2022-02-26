HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu türbeye dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar! 'Sedyeyle gelen yürüyerek çıkıyor'

Bu türbeye dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar! 'Sedyeyle gelen yürüyerek çıkıyor'

26.02.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bulunan türbe, felçli vatandaşların akınına uğruyor. Kabir ziyaretinin ardından hastalığın geçtiğini duyan felçli vatandaşlar, dünyanın dört bir yanından ilçeye akın ediyor. Ülgen köyünde yaşayan ve ziyaret sorumlusu olan Abdullrezak Ok, buraya sedye ile gelenlerin yürüyerek çıktığını ileri sürdü. Ok, ''Türkiye’nin her bir yerinden felçli hastalar geliyorlar. Genelde 3 Perşembe geliniyor, ben kendi gözlerimle sedye ile gelip yürüyerek çıkanları gördüm'' dedi.

Rivayete göre, 1270'li yıllarda Bağdat'tan Mardin'e, oradan da Diyarbakır'ın Hazro ilçesine gelen şeyh Hasan Zeraki, burada vali tarafından cezalandırılıp zindana atılıyor. Vali ve yakınında bulunanların zindanda olduğunu bildikleri şeyh Hasan Zeraki'nin bir gün namaz vaktinde vali ile birlikte secdeye durması üzerine vali, kendisinin zindanda olduğunu ve kimin çıkardığını soruyor. Zeraki, Allah'ın yardımı ile hücresine giren güneş ışığıyla dışarı çıktığını söylüyor. Bir beyin hasta olan kızını iyileştirmesinin ardından Zeraki, itibarına ve özgürlüğüne kavuşuyor. Yaşadığı zaman boyunca sürekli ibadet eden Zeraki, hayatını kaybetmesinin ardından Hazro'ya bağlı Mirani köyüne defnediliyor. Bu tarihten sonra da Zeraki'nin kabri ziyaret yeri olarak vatandaşların akınına uğruyor.

Screenshot_19

''İNANÇ TAM OLUNCA SEDYEYLE GELEN YÜRÜYEREK ÇIKIYOR''

Ülgen köyünde yaşayan ve ziyaret sorumlusu olan Abdullrezak Ok, buraya sedye ile gelenlerin yürüyerek çıktığını ileri sürdü. Ok, “Türkiye’nin her bir yerinden felçli hastalar geliyorlar. Genelde 3 Perşembe geliniyor, ben kendi gözlerimle sedye ile gelip yürüyerek çıkanları gördüm. Eski ismi Mirani yeni ismi ise Ülgen Mahallesi Hazro’ya bağlı sora sora gelebilirler” dedi.

Screenshot_20

Annesi kısmi felç geçirdiği için Bitlis’ten Diyarbakır’a gelerek ziyarette bulunan Caner Özdemir, tavsiyeler üzeri geldiğini söyledi. Özdemir, “Buraya gelmemin sebebi, 20 gün önce annem kısmi bir felç geçirdi. Şu an ayak ve kolları tutmuyor durumda ve dili de dönmüyor. Bir akrabamız Hazro’da böyle bir türbenin olduğunu ve giden hastaların şifa bulduğunu söyledi. Bizde bu nedenle ziyareti gerçekleştirmek için geldik. Allah, herkese ve bizim hastamıza şifa versin. Diğer hastalara da çağrım var bir an önce buraya gelip önce Allah’tan sonra da türbeden şifa alsınlar” diye konuştu.

Screenshot_21

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşeti yaşadı! Herkes küçük kızın yanına koştuDehşeti yaşadı! Herkes küçük kızın yanına koştu
Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"
Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor? Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Rusya açıkça tehdit etmişti! İsveç ve Finlandiya'dan yanıt geldi

Rusya açıkça tehdit etmişti! İsveç ve Finlandiya'dan yanıt geldi

Halkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar TL

Halkbank kredi müjdesi verdi! Tam 35 milyar TL

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Cinsel organında deneyince soluğu hastanede aldı

Cinsel organında deneyince soluğu hastanede aldı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.