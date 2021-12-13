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Bu tüyo sosyal medyada işe yarıyor! Instagram fenomeni Natasha Sandhu fotoğraf ipuçlarını paylaştı

13.12.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni Natasha Sandhu, sosyal medyanın gerçekliğini sorguladığı beden pozitifliği paylaşımlarıyla kısa sürede popüler oldu. Sosyal medyadaki pozların çoğu zaman gerçeklikten uzak olduğunu vurgulayan Sandha, gün içinde vücudun ne kadar hızlı değişebileceğini göstermek için kendisini ifşa etti.

Bu tüyo sosyal medyada işe yarıyor! Instagram fenomeni Natasha Sandhu fotoğraf ipuçlarını paylaştı

Sosyal medyada genellikle kullanıcılar kendilerinin en güzel versiyonlarını paylaşmayı tercih eder. Kusursuz güzellik tabularının yaratıldığı sosyal medyada incecik bel ve mükemmel formda vücutlarını sergileyen fenomenlerle dolu. Etkileyici ve akıl sağlığı savunucusu Natasha Sandhu, fotoğraflar için poz vermenin ardındaki gerçeği paylaşmak için Instagram'a gitti. Ayrıca daha ince gözükmek için fotoğraflarının çekimlerin arkasındaki detayları paylaştı. Natasha takipçilerini ne olursa olsun vücutlarını sevmeye ikna etmek için selülitinin bir görüntüsünü yayınladı.

“DOĞRU AÇI HER ŞEYDİR”

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Natasha Sandhu sosyal medya hesabından vücudunun görünümünü nasıl değiştirebileceğini göstermek için saniyeler için çekilen iki farklı pozunu yayınladı. Her iki fotoğrafta da uyumlu bir beyaz iç çamaşırı takımı giyen influencer, saniyeler içinde iki pozunda çekilmiş olmasına rağmen ne kadar farklı görünebileceğini takipçilerine gösterdi.

İki fotoğrafında aynı saatler içinde çekildiğini dile getiren Sandhu, “Aynı vücut, aynı gün. Tak yaptığım daha iyi bir aydınlatma olması için telefonumu birkaç santim güneşe doğru hafifçe çevirmek. Daha ince gözükmek adına daha dik ve eğilmeden oturdum. Bu karşılaştırmayı yayınlamak benim için çok zaman aldı” notunu ekledi.

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“VÜCUDUNUZU SEVİN”

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Sosyal medya fenomeni takipçilerine vücutların zaman içinde deformasyona uğramasının doğal bir sonuç olduğunu anlattı. Zaman içinde kendisini ve bedenindeki değişiklikleri kabul ettiğini dile getiren Sandhu, “Vücudumuzu her açıdan sevelim. Kendinizi nasıl algıladığınız önemli. Özellikle, zaten hepsi sadece algı olduğu için, resimlerdeki farktan da görebileceğiniz gibi, aynı beden, farklı algı." diye konuştu.

Sandhu’nun paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Natasha'nın gönderisinden ilham alan birçok kişi, 'gerçek' gönderiyi paylaştığı için etkileyiciye teşekkür etmek için yorum yaptı. Takipçileri Sandhu’nun paylaşımına “Bu sen misin?” yorumunu yaparken bir kısmı ise kendilerini normal hissettirdiği için fenomene teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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