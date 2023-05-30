"Bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum" demişti! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak dava sorularına bakın ne dedi

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in torunuyla davalık olmasına dair konuşmak istemedi.

Son dönemde babasıyla anılmaktan dolayı rahatsız olan Çıtak sorulara yanıt vermek istemedi.

Babası İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'e evinde beş yıldır izinsiz oturduğu iddiasıyla dava açmasına şarkıcı, "Hiç ilgilenmiyorum. Hiçbir fikrim yok" dedi.

"ÜLKEYİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

İbrahim Tatlıses'in kızı geçtiğimiz günlerde şunları yazarak sitem etmişti:

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz. Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum. Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz bırakın artık salın beni ya babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz babam koca bir ses ve bu işin şahı" açıklamasına şarkıcı, "İşimle yoğunlaşırken alakasız başka sorular canımı sıkıyor. Kardeş, şirket ve marka ne olursa olsun artık sadece müzikle ilgili konuşulmak istiyorum" şeklinde konuştu.



