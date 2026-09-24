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Bu virüs, ne yapacağına 4 farklı yapay zekâya danışarak karar veriyor! Bir insandan komut almasına gerek yok

Siber güvenlik araştırmacıları, bir bilgisayara bulaştıktan sonra ne yapacağına karar vermek için DeepSeek, Qwen, Mistral ve Google Gemini'a danışan yeni bir zararlı yazılım keşfetti. CLOSEDQUORUM isimli yazılımın çalışmaya başladıktan sonra bir hacker'dan komut almasına ihtiyaç duymadığı belirtiliyor.

Bu virüs, ne yapacağına 4 farklı yapay zekâya danışarak karar veriyor! Bir insandan komut almasına gerek yok
Enes Çırtlık

Yapay zekânın siber saldırılardaki rolü yeni bir boyuta taşınıyor. Cisco Talos araştırmacıları, dört farklı yapay zekâ modelinden aldığı yanıtları kullanarak bir bilgisayarda sonraki hamlesine kendi kendine karar verebilen Windows tabanlı bir zararlı yazılım keşfetti.

CLOSEDQUORUM adı verilen zararlı yazılım; DeepSeek, Qwen, Mistral ve Google Gemini modellerine danışarak gerçekleştireceği işlemi belirliyor. Modellerden biri kullanılamaz durumda olduğunda diğerlerine başvurabildiği için sistem çalışmaya devam edebiliyor.

BİR HACKER'DAN SÜREKLİ KOMUT ALMASINA GEREK YOK

CLOSEDQUORUM'u dikkat çekici hâle getiren en önemli nokta, geleneksel zararlı yazılımlarda görülen komuta-kontrol sistemlerinden farklı şekilde çalışması.

CLOSEDQUORUM ise sisteme yerleştirildikten sonra sonraki hamlesini belirlemek için doğrudan yapay zekâ modellerine başvuruyor.

Cisco Talos'a göre dört modelden gelen kararlar değerlendiriliyor ve yazılım buna göre hareket ediyor. Cisco Talos'a göre yazılımda, çalışmaya başladıktan sonra insan operatörün komut verebilmesini sağlayan yerleşik bir yol bulunmuyor.

Ancak bu durum, zararlı yazılımın tamamen insanlardan bağımsız ortaya çıktığı anlamına gelmiyor. Otonom yapı, esas olarak zararlı yazılım çalışmaya başladıktan sonraki karar verme aşamasında ortaya çıkıyor.

ŞİFRELERİ VE KRİPTO PARALARI HEDEFLİYOR

Araştırmacıların analizine göre CLOSEDQUORUM, özellikle kullanıcı giriş bilgilerinin ve kripto paraların çalınması amacıyla geliştirilmiş.

Cisco Talos ayrıca zararlı yazılımla, 2025 yılına kadar uzanan kredi kartı dolandırıcılığıyla ilişkili bazı siber suç forumu faaliyetleri arasında bağlantılar tespit etti.

Buna rağmen CLOSEDQUORUM'un arkasındaki kişinin veya grubun kim olduğu henüz belirlenemedi. Zararlı yazılımın gerçek kullanıcılara yönelik saldırılarda kullanıldığına dair de şu anda doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

YAPAY ZEKÂ ARTIK SALDIRGANIN YARDIMCISI DEĞİL, SİSTEMİN BİR PARÇASI

Bugüne kadar yapay zekânın siber suçlarda kullanımı çoğunlukla saldırganların işini hızlandırmasıyla gündeme geliyordu. Büyük dil modelleri kimlik avı mesajları hazırlamak, zararlı kod üretmek veya saldırıların belirli bölümlerini otomatikleştirmek amacıyla kullanılabiliyordu.

CLOSEDQUORUM'daki fark ise yapay zekânın yalnızca saldırganın kullandığı bir araç olmaktan çıkıp zararlı yazılımın karar mekanizmasının doğrudan bir parçası hâline gelmesi.

Cisco Talos Tehdit İstihbaratı Kıdemli Direktörü Matt Olney de bu değişime dikkat çekerek yapay zekânın artık yalnızca bir üretkenlik aracı olarak değil, saldırı operasyonlarının altyapısının bir parçası olarak kullanılmaya başladığını belirtiyor.

Kaynak: TechSpot

Bu haberin tüm görselleri yapay zeka ile üretilmiştir; temsilidir.

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