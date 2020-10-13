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  4. Bu yöntem sayesinde yiyecekler uzun süre dayanacak! Çileği sirkeye, mantarı kese kağıdına...

Bu yöntem sayesinde yiyecekler uzun süre dayanacak! Çileği sirkeye, mantarı kese kağıdına...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Gıdalar bozulmaya başlayıp çöpe attığımızda suçluluk duygusu hissediyor, üzülüyoruz. Küflü domateslerinizi, solmuş siyah salatalarınızı ve ekmekleri çöpe atarken, dünyadaki açlıktan ölen tüm insanları ve onlara nasıl zarar verdiğinizi, cüzdanınızı ve çevreyi düşünmeden duramazsınız. Yiyecekleri çöpe atmak konusunda kendinizi kötü hissettiyseniz, o zaman bu liste tam size göre.

Bu yöntem sayesinde yiyecekler uzun süre dayanacak! Çileği sirkeye, mantarı kese kağıdına...

Ürünlerinizi daha uzun süre taze tutmak için bir dizi ipucu, basit püf noktası ve tavsiye hazırladık. Yiyeceklerinizin olabildiğince uzun ve taze tutmanın yolları. Okumaya devam edin.

  • Dolabınızdaki biberiye, adaçayı, kekik gibi yeşillikleri zeytinyağı ile karıştırıp buz küplerine koyarak dondurabilirsiniz.
  • Muzların sap kısımlarını alüminyum folyo ile sarın. Bu şekilde muzlarınızın 4-5 gün daha uzun ömürlü olmasını sağlarsınız.
  • Bu ipucu alışılmadık görünebilir ama işe yarıyor! Ekşi krema veya süzme peynir kabını ters çevirmek, kabın içinde bir vakum etkisi oluşturacaktır. Bu, bu yiyeceklerin bozulmasına neden olan bakterilerin büyümesini yavaşlatacaktır.
  • Soğanı külotlu çorap içine koyun ve her soğan arasına düğüm atın. Külotlu çorapta saklanan soğanlar 8 ay kadar dayanır.
  • Buzdolabınızın temiz olduğundan emin olun. Yemek artıkları veya küflü gıdalar varsa diğer gıdaları da etkileyecektir.
  • Sütü buzdolabı kapısında saklamayın. Kapıdaki sıcaklık çok sık dalgalanacak ve sütünüzü erken bozacaktır.
  • Kuruyemişlerinizi kavurun. Kavrulmuş kuruyemişler daha fazla tada sahiptir, daha uzun süre dayanır. Yaprak tavaya tek kat halinde yayın, 350 derece fırında 15 dakika veya altın sarısı kahverengi alan dek kavurun.
  • Dokusunu geri almak için balı eritin. Kristal oluşturan kavanozlar için (cam) kavanozu biraz su ile bir tencereye koyup kaynama noktasına getirin. Kavanozun tamamı biraz ısındığında, onu biraz karıştırın ve kristaller eriyerek yapışkan bal haline gelecektir. Bal çok uzun ömrü olan bir gıdadır.
  • Ekmeği asla buzdolabında saklamayın. Ekmeğinizi buzdolabına koymak, daha hızlı bayatlamasına neden olur, bu nedenle ekmeği taze tutmanın en iyi yolu, tezgâhınızda oda sıcaklığında tutmaktır.
  • Kuru üzümü sıcak suyla canlandırın. Kuru kuş üzümü veya kuru üzümleri bir veya iki saat sıcak suda ıslatarak diriltin. Bunları hava geçirmez bir kapta saklayın, yenisi kadar iyi olurlar.
  • Maydanoz, fesleğen, kişniş ve frenk soğanı gibi hassas otların dayanması için bir kavanoza koyun, sonra plastikle kaplayın, lastik bantla sabitleyin ve soğutun.
  • Mantarları plastik torbada değil kağıt torbada tutun. Plastik bir torba nemi hapseder ve küflenmelerine neden olur. Bunları buzdolabında veya serin, kuru bir yerde bir kağıt torbaya koyun.
  • Fıstık ezmesini baş aşağı çevirin. Tüm doğal yağlar dibe akar, bu yüzden fındık ezmesi ürünlerinizi baş aşağı saklamayı deneyin ve bozulmalarını önlemek için buzdolabında saklayın.
  • Plastik şişede taze soğanı dondurun. İnce ince kestiğiniz soğanları kurutun ve pet şişe içine koyun, derin dondurucuya koyun.
  • Filizlenmelerini önlemek için patateslerin yanına elma koyun. Domatesleri plastik torbalarda saklamayın! Olgunlaşmamış domatesler kök tarafı aşağı gelecek şekilde, kese kağıdı içinde veya karton kutu içinde tek kat olarak serin bir alanda kırmızı renge dönene kadar bekletilmelidir. Daha hızlı olgunlaşmak için meyve ile saklayın. Yayılan gazlar domateslerin olgunlaşmasına yardımcı olacaktır. Mükemmel olgunlaşmış domatesler oda sıcaklığında, gün ışığından uzak tezgahta, tek kat halinde, birbirine değmeyecek şekilde, gövde tarafı yukarı bakacak şekilde saklanmalıdır. Aşırı olgun domatesler buzdolabına konulmalı, ancak yemeden önce oda sıcaklığına gelmelerine izin verin.
  • Zencefili derin dondurucuya koyun. Çok daha kolay rendelenir ve kabuğu o kadar ince bir şekilde rendelenir ki, aslında onu soymanıza gerek kalmaz. Artı çok daha uzun süre dayanır.
  • Meyvelerinizin daha uzun ömürlü olması için sirke çözeltisi kullanın. Bir ölçek sirke ve on ölçek su karışımı hazırlayın. Meyveleri karışımın içinde çevirin, süzün, durulayın ve buzdolabına koyun. Bu şekilde ahududu bir hafta veya daha uzun süre dayanır ve çilekler neredeyse iki hafta küflenmeden ve yumuşamadan dayanacaktır.

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