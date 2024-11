"Bugün hep birlikte ülkemiz için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz" Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT faaliyete geçti: Yalnızca 15 ülke bu teknolojiye sahip!

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (TOBB ETÜ) çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı geliştirildi ve faaliyete geçti. "QuanT" (Quantum Computer of TOBB ETÜ) adını taşıyan Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının veri güvenliğinden yapay zekaya, savunma sanayisinden simülasyonlara kadar birçok alanda katkı sağlaması ve Türkiye'nin bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor. İşte detaylar...

İŞTE TÜRKİYE'NİN İLK KUANTUM BİLGİSAYARI QUANT'IN ÖZELLİKLERİ

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, sürekli geliştirmeye açık bir altyapıyla tasarlandı. Bu, sadece teknolojik bağımsızlık açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuantum teknolojileri ekosistemine liderlik etme vizyonu açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ARTACAK

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri "bit" yerine "kuantum bitleri" (kubit) ile gerçekleştiriyor. Bir kubitin aynı anda birden fazla durumu temsil edebilme özelliği, hesaplama gücünü milyonlarca kat artırarak karmaşık problemleri çözmesiyle dikkati çekiyor.

İŞTE QUANT'IN KULLANIM ALANLARI! KRİPTOGRAFİ, YAPAY ZEKA, SAVUNMA SANAYİSİ...

Kuantum bilgisayarların potansiyel kullanım alanları ise oldukça geniş. Bunlar arasında, kriptografi (daha güvenli veri şifreleme sistemleri), yapay zeka (karmaşık algoritmaların hızla işlenmesi), savunma sanayisi (stratejik teknolojilerin geliştirilmesi), iklim modelleme ve simülasyonlar (küresel ısınma ve doğal afet analizleri), ileri malzeme bilimi (yeni nesil malzemelerin keşfi ve analizi) yer alıyor.



(Fotoğraf temsilidir)

KUANTUM TEKNOLOJİSİ GENÇLER VE GİRİŞİMCİLER İÇİN DE BÜYÜK FIRSAT

Kuantum teknolojisi, gençlere ve girişimcilere de yeni fırsatlar sunacak. TOBB ETÜ, kuantum bilgisayarıyla genç araştırmacıları bu alanda eğitim almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, TOBB ETÜ bünyesinde faaliyete geçecek "Kuantum Ekosistemi" ile girişimcilerin kuantum teknolojilerinde yerli donanım ve bileşen geliştirmelerine destek verilerek, bu alanda küresel ölçekte rekabet avantajı sağlanması hedefleniyor.

"BUGÜN BURADA TARİH YAZACAK BİR GELİŞMEYE HEP BİRLİKTE TANIKLIK EDİYORUZ"

İHA'nın haberine göre, TOBB ETÜ'de düzenlenen Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı tanıtım törenine katılan ve burada bir konuşma yapan TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Cevdet Yılmaz’ın Kalkınma Bakanlığı döneminde destek verdiği dünyanın en büyük su türbin test ve tasarım merkezi TOBB ETÜ Hidro burada, milli otomobil TOGG’un Teknoloji Merkezi burada, en önemlisi kuantum bilgisayar burada faaliyete geçti. Bugün burada tarih yazacak bir gelişmeye hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT’ın açılışı için bir aradayız. Bu başarı, sadece TOBB ve TOBB ETÜ’nün değil, aynı zamanda ülkemizin teknolojik dönüşümünde bir kilometre taşıdır. QuanT, yani ‘Quantum Computer of TOBB ETÜ’, Türkiye’nin teknoloji vizyonunu ileriye taşıyan bir semboldür” ifadelerini kullandı."

“BU TEKNOLOJİYE SAHİP OLAN AZ SAYIDAKİ ÜLKEDEN BİRİ OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ"

Açılışla Türkiye'nin kuantum bilgisayar geliştiren dünyadaki sayılı ülkeler arasına katıldığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Şu an dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip yalnızca 15 ülke bulunmaktadır. Ve biz bu teknolojiye sahip olan az sayıdaki ülkeden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kuantum bilgisayarlar, hesaplama gücünü klasik bilgisayarların ötesine taşıyan, geleceği şekillendiren bir teknolojidir. Süper bilgisayarlarda bile on yıllar süren işlemleri dakikalar içinde çözme potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji, kriptografi, yapay zeka, ilaç geliştirme, enerji optimizasyonu ve iklim modelleme gibi alanlarda çığır açacak çözümler sunuyor. QuanT’ın sağladığı işlem gücü, savunma sanayiinden finansal teknolojiye, mobiliteden siber güvenliğe kadar pek çok stratejik alanda ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Aynı zamanda QuanT’ın sahip olduğu altyapı, yerli algoritmaların geliştirilmesi ve Türkiye’nin bu alanda liderlik konumuna erişmesi için kritik bir adım olacaktır” diye konuştu.

QuanT ve Türkiye’nin kuantum ekosisteminin yalnızca bir bilgisayar değil, Türkiye’nin teknolojide bağımsızlığını güçlendirme kararlılığının bir ifadesi olduğunu belirten Hisarcıkoğlu, “QuanT, genç araştırmacılarımız, girişimcilerimiz ve akademisyenlerimiz için bir ilham kaynağıdır. Teknoloji üretiminin sadece büyük ülkelerin tekelinde olmadığını, Türkiye’nin de bu yarışta güçlü bir oyuncu olduğunu dünyaya göstermektedir. Türkiye’nin geleceğini şekillendirmekte ve yarının da yeni kazanımlarını müjdelemektedir. 2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı'na büyük bir umutla giriyoruz. TOBB ve TOBB ETÜ olarak üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birine imza atmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu noktada kuantum teknolojilerinin geliştirilmesi için ilk günden bu yana bizlere her zaman destek olan Savunma Sanayii Başkanlığı’na, TÜBİTAK’a ve ASELSAN’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KUANTUM TEKNOLOJİLERİNİ YALNIZCA BİR BİLİM DALI OLARAK DEĞİL, EKONOMİMİZİ BÜYÜTEN BİR GÜÇ OLARAK DA GÖRÜYORUZ“

Kuantum teknolojilerini yalnızca bir bilim dalı olarak değil, ekonomiyi büyüten bir güç olarak da gördüklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Girişimcileri ve KOBİ’lerimiz için bu teknoloji yeni ufuklar açacaktır. TOBB’un 2 milyon üyesi, bu ekosistemin bir parçası olmaya hazırdır. Bugün buradan gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin, bu büyük teknoloji devriminin bir parçası olun. TOBB ETÜ’de oluşturulan kuantum ekosistemine katılarak, Türkiye’nin bilimsel geleceğine yön verin. Girişimcilerimizi, start-uplarımızı ve teknoloji geliştiren tüm paydaşlarımızı bu ekosistemde birlikte çalışmaya davet ediyorum. Şimdiki hedefimiz Savunma Sanayii Başkanlığımızın kıymetli destekleri ile ASELSAN ve TOBB ETÜ tarafından kurulacak süperiletken çip üretimevidir. Bu adım, daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin kapısını aralayacaktır” dedi.

Elde edilen başarının bir son değil, bir başlangıç olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “QuanT, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığını güçlendiren ve ‘Yapamazsınız’ diyenlere verilmiş en güçlü cevaptır. Bugün burada yalnızca bir bilgisayarın değil, bir vizyonun, bir inancın, bir geleceğin açılışını yapıyoruz. Ben huzurlarınızda QuanT’ın hayata geçmesinde büyük emekleri olan TOBB ETÜ Rektörümüz Yusuf Sarınay’a, Ali Bozbey ve Mehmet Ünlü hocalarımıza ve araştırma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Hepsiyle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Türkiye’nin kuantum çağına hoş geldiniz. Gelin, hep birlikte geleceği şekillendiren bir Türkiye’yi inşa edelim” dedi.

SOSYAL MEDYADAN "BU İSMİ BİR YERE NOT EDİN… " DİYEREK PAYLAŞTI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT'ı ilgili resmi X hesabından da bir paylaşımda bulundu. Hisarcıklıoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"QuanT…

Bu ismi bir yere not edin…

Bugün hep birlikte ülkemiz için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz!

Emeğin, inancın, azmin, alın ve akıl terinin sonucunun alındığı gün.

Ülkemizin ilk kuantum bilgisayarı: QuanT

(Quantum Computer of TOBB ETÜ)

TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’nde ülkemize kazandırdığımız QuanT’ın tanıtımını Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdik.

Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Bu başarı, sadece TOBB ve TOBB ETÜ’nün değil, Türkiye’nin teknolojik başarısıdır.

Şu an dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip olan az sayıdaki ülkeden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kuantum bilgisayarlar, hesaplama gücünü klasik bilgisayarların ötesine taşıyan, geleceği şekillendiren bir teknolojidir.

Süper bilgisayarlarda bile on yıllar süren işlemleri dakikalar içinde çözme potansiyeline sahiptir.

Bu teknoloji, kriptografi, yapay zeka, ilaç geliştirme, enerji optimizasyonu ve iklim modelleme gibi alanlarda çığır açacak çözümler sunuyor.

QuanT’ın sağladığı işlem gücü, savunma sanayiinden finansal teknolojiye, mobiliteden siber güvenliğe kadar pek çok stratejik alanda ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak.

2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı'na büyük bir umutla giriyoruz.

TOBB ve TOBB ETÜ olarak, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birine imza atmaktan gurur duyuyoruz.

QuanT’ın hayata geçmesinde büyük emekleri olan TOBB ETÜ Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Sarınay’a, Prof. Dr. Ali Bozbey ve Prof. Dr. Mehmet Ünlü hocalarımıza ve araştırma ekiplerine çok teşekkür ediyorum."