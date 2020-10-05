Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 5 Ekim 2020 Pazartesi TV 8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

5 Ekim Pazartesi yani bugün TV yayın akışı araştırılıyor. TV 8'de bu akşam yayınlanacak olan MasterChef Türkiye yarışması takipçileri heyecanla akşamı iple çekiyor. Kaptanlık oyunuyla seyircisine yeni bir haftanın macerasını sunacak olan MasterChef yarışmasının karşısında ise Çukur ve Yasak Elma dizileri reyting savaşlarında mücadele edecek. Peki bu akşam kanalların yayın akışında neler var? 5 Ekim Pazartesş günü TV 8, Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, Kanal 7, TRT1 yayın akışında neler var?

BU AKŞAM KANALLARDA NE VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANIYOR?

Hafta başında pazartesi sendromunu evinde zaman geçirerek üzerlerinden atmak isteyen vatandaşlar bu akşam televizyonda hangi programların olduğunu merak ediyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini yayınlandığı gün izlemek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. 5 Ekim itibari ile Türkiye'de yayın yapan ulusal kanalların birçoğunun yayın akışı ise açıklandı. Akşam kuşağında en çok sevilen diziler ve yarışmalar bugün de ekranlara gelecek. Prime adı verilen akşam kuşağı, vatandaşların reytinglerinin en çok izlenen programların belirlenmesine yardımcı oluyor. Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ekim 2020 Pazartesi TV yayın akışı...