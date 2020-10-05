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Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 5 Ekim 2020 Pazartesi TV 8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

05.10.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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Bugün kanallarda ne var? TV yayın akışı 5 Ekim 2020 Pazartesi TV 8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Bugün kanallarda hangi dizi ve yarışma programları var merak ediliyor. 5 Ekim ekranlarda yayınlanacak olan programların saatleri bazen değişebiliyor. Pazartesi gecesine dizilerin rekabeti damga vuracak. Dizilerin kıyasıya mücadelesine ise TV 8 ekranlarına gelen MasterChef yemek programı eşlik edecek. Peki TV 8, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı nedir? İşte 5 Ekim TV yayın akışı...

5 Ekim Pazartesi yani bugün TV yayın akışı araştırılıyor. TV 8'de bu akşam yayınlanacak olan MasterChef Türkiye yarışması takipçileri heyecanla akşamı iple çekiyor. Kaptanlık oyunuyla seyircisine yeni bir haftanın macerasını sunacak olan MasterChef yarışmasının karşısında ise Çukur ve Yasak Elma dizileri reyting savaşlarında mücadele edecek. Peki bu akşam kanalların yayın akışında neler var? 5 Ekim Pazartesş günü TV 8, Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, Kanal 7, TRT1 yayın akışında neler var?

BU AKŞAM KANALLARDA NE VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANIYOR?

Hafta başında pazartesi sendromunu evinde zaman geçirerek üzerlerinden atmak isteyen vatandaşlar bu akşam televizyonda hangi programların olduğunu merak ediyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini yayınlandığı gün izlemek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. 5 Ekim itibari ile Türkiye'de yayın yapan ulusal kanalların birçoğunun yayın akışı ise açıklandı. Akşam kuşağında en çok sevilen diziler ve yarışmalar bugün de ekranlara gelecek. Prime adı verilen akşam kuşağı, vatandaşların reytinglerinin en çok izlenen programların belirlenmesine yardımcı oluyor. Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ekim 2020 Pazartesi TV yayın akışı...

5 EKİM 2020 TV YAYIN AKIŞI

ATV 5 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert (yeni bölüm)
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma (yeni bölüm)
16:20 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah (Final)
00:20 Otel Franco (Yabancı Sinema)
02:10 Kırgın Çiçekler (tekrar)
05:00 Bir Zamanlar Çukurova (tekrar)

KANAL D 5 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem (tekrar)
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün (yeni bölüm)
14:00 Gelinim Mutfakta (yeni bölüm)
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki (tekrar)
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik (Yerli Sinema)
00:15 Çatı Katı Aşk (tekrar)
03:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün (tekrar)

STAR TV 5 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş (tekrar)
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı (yeni bölüm)
00:15 Menajerimi Ara (tekrar)
03:10 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (tekrar)
05:30 Erkenci Kuş (tekrar)

FOX TV 5 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Dünya Avucunuzda (tekrar)
14:00 Temizlik Benim İşim (yeni bölüm)
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada (yeni bölüm)
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (yeni bölüm)
00:25 Baraj (tekrar)
02:45 Zümrüdüanka (tekrar)
05:00 Kadın (tekrar)
06:15 Rüzgarın Kalbi (tekrar)

TRT 1 5 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Tövbeler Olsun (tekrar)
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı (tekrar)
11:00 Kalk Gidelim (tekrar)
14:30 Fazlası Zarar (yeni bölüm)
17:00 Seksenler (tekrar)
18:55 Trt 1 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
01:20 Leyla İle Mecnun (tekrar)
02:45 52 Hafta
03:10 Seksenler (tekrar)
04:00 Fazlası Zarar (tekrar)

TV8 5 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım (tekrar)
07:15 8’de Sağlık (yeni bölüm)
08:30 Oynat Bakalım (tekrar)
09:30 MasterChef Türkiye (tekrar)
14:00 Doya Doya Moda (yeni bölüm)
18:15 En Şık Benim (yeni bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
02:30 Doya Doya Moda (tekrar)
04:30 En Şık Benim (tekrar)
05:15 Bilginiz Olsun

Show TV 5 Ekim 2020 Pazartesi Yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (tekrar)
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kuzey Yıldız İlk Aşk (tekrar)
12:30 Asuman’la Sevgili Dünürüm (yeni bölüm)
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur (yeni bölüm)
00:15 Arıza (tekrar)
02:45 Ramo (tekrar)
05:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (tekrar)

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