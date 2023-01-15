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'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 15 Ocak yemek menüsü

15.01.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünüyorsanız birbirinden leziz yemek tariflerini hazırladığımız 15 Ocak yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Bugün başlangıç olarak, Mersin, Konya, Adana yörelerinde sıkça yapılan topalak çorbasına yer verdik. İşte 15 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 15 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! Bugün yemekte topalak çorbası, karışık pizza, gözleme ve tatlı olarak da cennet rüyası var. Sulu ve katı karışımı olan yöresel lezzet topalak çorbası hem doyurucu hem de lezzetlidir. İşte 15 Ocak yemek menüsü...

TOPALAK ÇORBASI

Yöresel bir lezzet olan topalak çorbası un, irmik, köftelik bulgur gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Yöresel bir lezzet: Topalak çorbası tarifi! Yöresel bir lezzet: Topalak çorbası tarifi!

KARIŞIK PİZZA

Sevilen bir lezzet olan pizza bol malzemeli haliyle adeta lezzet şöleni yaşatıyor. Kenarları yumuşacık pişen pizza tarifi aşağıdaki bağlantıda yer alıyor.

Bol malzemeli yumuşacık karışık pizza tarifi! Bol malzemeli yumuşacık karışık pizza tarifi!

GÖZLEME

Ülkemizde sıklıkla tüketilen lezzetlerin başında gözleme gelir. İsteğe göre patates, peynir, ıspanak, sosisli gözlemeler yapılır. Aşağıdaki tarifte, kıymalı gözleme tarifi yer alıyor.

Çayın yanında nefis bir lezzet: Gözleme tarifi ve malzemeleri! Çayın yanında nefis bir lezzet: Gözleme tarifi ve malzemeleri!

CENNET RÜYASI

Cennet rüyası tatlısı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. Çikolatalı bir lezzet olan cennet rüyası akışkan kıvamıyla deneyenlerden tam not alıyor.

Ağızda dağılan nefis bir tatlı: Cennet rüyası tarifi! Ağızda dağılan nefis bir tatlı: Cennet rüyası tarifi!

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