'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 15 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! Bugün yemekte topalak çorbası, karışık pizza, gözleme ve tatlı olarak da cennet rüyası var. Sulu ve katı karışımı olan yöresel lezzet topalak çorbası hem doyurucu hem de lezzetlidir. İşte 15 Ocak yemek menüsü...

TOPALAK ÇORBASI

Yöresel bir lezzet olan topalak çorbası un, irmik, köftelik bulgur gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

KARIŞIK PİZZA

Sevilen bir lezzet olan pizza bol malzemeli haliyle adeta lezzet şöleni yaşatıyor. Kenarları yumuşacık pişen pizza tarifi aşağıdaki bağlantıda yer alıyor.

GÖZLEME

Ülkemizde sıklıkla tüketilen lezzetlerin başında gözleme gelir. İsteğe göre patates, peynir, ıspanak, sosisli gözlemeler yapılır. Aşağıdaki tarifte, kıymalı gözleme tarifi yer alıyor.

CENNET RÜYASI

Cennet rüyası tatlısı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. Çikolatalı bir lezzet olan cennet rüyası akışkan kıvamıyla deneyenlerden tam not alıyor.