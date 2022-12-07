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‘Bugün ne pişirsem?’ diye düşünmeye son! İşte 7 Aralık yemek menüsü

07.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün çeşit çeşit yemek hazırlamak zor olabiliyor. Bir de 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna yanıt bulmaya çalışmak, olayı daha sıkıcı hale getirebiliyor. Ancak sizler için bu sorunu çözdük! Yemek menüsü serisi içeriklerimiz sayesinde menü önerilerimize bakabilir ve fikir edinebilirsiniz. İşte 7 Aralık yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ diye düşünmeye son! İşte 7 Aralık yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüp duruyorsanız ama aklınıza yemek fikri gelmiyorsa bu haber tam size göre! Bugün yemekte pırasalı patates çorbası, divriği pilavı, mantar soslu irmikli köfte ve ayva tatlısı var. İşte 7 Aralık yemek menüsü...

PIRASALI PATATES ÇORBASI

Çorba, kışın seviyen tariflerinden biridir. Sebzeli çorbalardan biri olan pırasalı patates çorbası, afiyetle tüketilen şifa deposudur. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı patates çorbası tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz pırasalı patates çorbası tarifi!

DİVRİĞİ PİLAVI

Divriği pilavı sivas yöresine ait özel lezzetlerden biridir. Kuzu eti, pirinç gibi malzemelerle hazırlanır. 30 dakikada hazırlanır ve 30 dakikada pişirilir.

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MANTAR SOSLU İRMİKLİ KÖFTE

Mantar soslu irmikli köfte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı ve çok beğenildi. Bu tarif için yağlı dana kıyması, yumurta, soğan, sarımsak gibi malzemeler gerekiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz mantar soslu irmikli köfte tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz mantar soslu irmikli köfte tarifi!

AYVA TATLISI

Meyveli tatlıları sevenler için güzel bir seçenek olan ayva tatlısı 20 dakikada hazırlanıyor ve 60 dakikada pişiriliyor.

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