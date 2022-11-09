'Bugün ne pişirsem' diye düşünmeye son! İşte 9 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız bu haber tam size göre. Bu defa sebze ağırlıklı menümüz ile fikir sunduk. Başlangıcı bal kabağı çorbası ile yapabilir, tatlı olarak ise Kayseri'ye özgü nevzine tatlısını hazırlayabilirsiniz. İşte 9 Kasım yemek menüsü...

BAL KABAĞI ÇORBASI

Leziz bal kabağı çorbasını bu tarifle denersiniz sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bal kabağı, patates ve havuçla hazırlanan bu tarif hem leziz hem de besleyici.

FIRINDA KARNABAHAR

Bu tarif, karnabahar sevmeyenlere bile parmak yedirir! Hafif bir besin olan karnabaharı bir de fırında deneyin. Hazırlaması 10, pişirmesi 45 dakika alacak.

KABAK SALATASI

Oldukça sağlıklı olan kabak salatasını hızlıca hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz. Kabak, sarımsak, semizotu gibi malzemelerle hazırlanıyor.

NEVZİNE TATLISI

Yöresel tatlardan hoşlanıyorsanız nevzine tatlısı tam da size göre olabilir! Hazırlanması oldukça kolay olan bu tarif adeta lezzet şöleni yaşatıyor.