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'Bugün ne pişirsem' diye düşünmeye son! İşte 9 Kasım yemek menüsü

09.11.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem' sorusu mutfağa giren herkesin gündeminde yer alıyor. Biz de yemek menüsü serimiz ile bu sorulara yanıt bulmaya, fikir vermeye çalışıyoruz. Çorbasından tatlısına kadar derlediğimiz menü tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 9 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem' diye düşünmeye son! İşte 9 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız bu haber tam size göre. Bu defa sebze ağırlıklı menümüz ile fikir sunduk. Başlangıcı bal kabağı çorbası ile yapabilir, tatlı olarak ise Kayseri'ye özgü nevzine tatlısını hazırlayabilirsiniz. İşte 9 Kasım yemek menüsü...

BAL KABAĞI ÇORBASI

Leziz bal kabağı çorbasını bu tarifle denersiniz sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bal kabağı, patates ve havuçla hazırlanan bu tarif hem leziz hem de besleyici.

Tam mevsimi hemen deneyin! Leziz bal kabağı çorbası Tam mevsimi hemen deneyin! Leziz bal kabağı çorbası

FIRINDA KARNABAHAR

Bu tarif, karnabahar sevmeyenlere bile parmak yedirir! Hafif bir besin olan karnabaharı bir de fırında deneyin. Hazırlaması 10, pişirmesi 45 dakika alacak.

Sevmeyenler bile bayılacak! Fırında karnabahar tarifi Sevmeyenler bile bayılacak! Fırında karnabahar tarifi

KABAK SALATASI

Oldukça sağlıklı olan kabak salatasını hızlıca hazırlayabilir ve servis edebilirsiniz. Kabak, sarımsak, semizotu gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Daha hafif bir lezzet yok: Kabak salatası tarifi Daha hafif bir lezzet yok: Kabak salatası tarifi

NEVZİNE TATLISI

Yöresel tatlardan hoşlanıyorsanız nevzine tatlısı tam da size göre olabilir! Hazırlanması oldukça kolay olan bu tarif adeta lezzet şöleni yaşatıyor.

Kayseri mutfağından çıkan lezzet: Nevzine tatlısı tarifi Kayseri mutfağından çıkan lezzet: Nevzine tatlısı tarifi

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