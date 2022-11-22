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‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için lezzet dolu yöresel tarifler! İşte 22 kasım yemek menüsü

22.11.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Bugün ne pişirsem’ sorusunu soruyorsanız sizler için hazırladığımız yemek menüsü içeriğimizden fikir edinebilirsiniz. Çorbasından tatlısına kadar birbirinden leziz tariflere haberimizde yer verdik. Bugünün yemek menüsü önerisinde, yöresel lezzetlere yer verdik. İşte 22 Kasım yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için lezzet dolu yöresel tarifler! İşte 22 kasım yemek menüsü

Siz de öğle yemeğine ya da akşam yemeğine ne hazırlayacağınızı düşünüyorsanız, yemek menüsü önerilerimiz ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. Gelinim Mutfakta ve MasterChef gibi sevilen yemek programlarımda hazırlanan en iyi tarifleri haberimizde derledik. İşte 22 Kasım yemek menüsü...

KÖHTÜ ÇORBASI

Konya'nın yöresel lezzetlerinden biri olan köhtü çorbası ince bulgur, un, yarma (göce) gibi malzemelerle hazırlanıyor. Köhtü tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MasterChef Köhtü çorbası tarifi! Bu tarif içinizi ısıtacak MasterChef Köhtü çorbası tarifi! Bu tarif içinizi ısıtacak

EKŞİLİ KABAK

MasterChef programında hazırlanan ekşili kabak tarifi çok beğenildi. Yine Konya yöresine ait olan bu lezzet kabak, soğan, domates, nohut gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Konya'nın meşhur lezzeti: Ekşili kabak tarifi! Konya'nın meşhur lezzeti: Ekşili kabak tarifi!

TATAR MANTISI

Gelinim Mutfakta programında Isparta usulü Tatar mantısı hazırlandı. Biraz uğraştırıcı olan bu lezzet nefis tadıyla kendine hayran bırakıyor. 30 dakikada hazırlanıyor ve 15 dakikada pişiriliyor.

Gelinim Mutfakta Isparta usulü Tatar mantısı tarifi! Gelinim Mutfakta Isparta usulü Tatar mantısı tarifi!

NEVZİNE TATLISI

Tahin ve pekmezin karıştırılmasıyla elde edilen nevzine tatlısı, Kayseri'ye aittir. Keke benzeyen görüntüsü vardır. Sağlıklı ve lezizdir.

Gelinim Mutfakta Kayseri usulü Nevzine tatlısı tarifi Gelinim Mutfakta Kayseri usulü Nevzine tatlısı tarifi

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