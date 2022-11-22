‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için lezzet dolu yöresel tarifler! İşte 22 kasım yemek menüsü

Siz de öğle yemeğine ya da akşam yemeğine ne hazırlayacağınızı düşünüyorsanız, yemek menüsü önerilerimiz ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. Gelinim Mutfakta ve MasterChef gibi sevilen yemek programlarımda hazırlanan en iyi tarifleri haberimizde derledik. İşte 22 Kasım yemek menüsü...

KÖHTÜ ÇORBASI

Konya'nın yöresel lezzetlerinden biri olan köhtü çorbası ince bulgur, un, yarma (göce) gibi malzemelerle hazırlanıyor. Köhtü tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

EKŞİLİ KABAK

MasterChef programında hazırlanan ekşili kabak tarifi çok beğenildi. Yine Konya yöresine ait olan bu lezzet kabak, soğan, domates, nohut gibi malzemelerle hazırlanıyor.

TATAR MANTISI

Gelinim Mutfakta programında Isparta usulü Tatar mantısı hazırlandı. Biraz uğraştırıcı olan bu lezzet nefis tadıyla kendine hayran bırakıyor. 30 dakikada hazırlanıyor ve 15 dakikada pişiriliyor.

NEVZİNE TATLISI

Tahin ve pekmezin karıştırılmasıyla elde edilen nevzine tatlısı, Kayseri'ye aittir. Keke benzeyen görüntüsü vardır. Sağlıklı ve lezizdir.