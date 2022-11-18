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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için mis gibi menü tarifi! İşte 18 Kasım yemek menüsü

18.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağa girenlerin aklına ilk gelen soru 'Bugün ne pişirsem?' sorusu oluyor. Haberimizde, çorbadan tatlıya kadar menü fikirlerine yer verdik. Bugün başlangıç olarak beyran çorbası, en son ise Elazığ usulü dolanger tatlısı var. İşte 18 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için mis gibi menü tarifi! İşte 18 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için mis gibi menü tarifini haberimizde derledik. Bugün yemekte beyran çorbası, karışık kuru dolma, göçmen böreği ve dolanger tatlısı var. İşte 18 Kasım yemek menüsü...

BEYRAN ÇORBASI

Gaziantep'in sevilen lezzetlerinden biri olan beyran çorbası kuzu incik, salça, pirinç gibi malzemelerle hazırlanıyor. Bu çorba kas gelişimini destekliyor ve kemik erimesi sorununu düşürüyor.

Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbası nasıl yapılır?

KARIŞIK KURU DOLMA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlanan karışık kuru dolma tarifi çok beğenildi. Tarifte yer alan adımlar, dolmanın kuru kalmasını sağlıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık kuru dolma tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz karışık kuru dolma tarifi

GÖÇMEN BÖREĞİ DIZMANA

Göçmen yemekleri ülkemizde de oldukça tüketiliyor. Bunlardan biri de göçmen böreği dızmana... Bu tarif su, süt, yağ, peynir gibi temel malzemeler kullanılarak hazırlanıyor.

Pamuk gibi dızmana tarifi! Göçmen böreği nasıl yapılır? Pamuk gibi dızmana tarifi! Göçmen böreği nasıl yapılır?

DOLANGER TATLISI

Farklı bir tatlı denemek istiyorsanız Elazığ usulü dolanger tatlısının tadına bakabilirsiniz. Baklavaya benzeyen bu tatlının üzeri nar gibi kızartılır. Ayrıca bu tatlı baklava yufkası ile hazırlanır.

MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi! MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi!

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dızmana tarifi beyran çorbası dolma

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