'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 14 Kasım yemek menüsü!

Artık bir rutin haline gelen 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna sizler için yanıt bulduk. Leziz olduğu kadar sağlıklı ve doyurucu tarifleri, 14 Kasım yemek menüsü haberimize ekledik. İşte 14 Kasım yemek menüsü...

PATATES ÇORBASI

Sıklıkla tüketilen sebzelerden biri olan patatesi kızartma olarak yemektense çorba olarak tüketebilirsiniz. Soğuk kış aylarında bu tarif içinizi ısıtacak.

FIRINDA PALAMUT

Balık çeşitleri arasında en çok D vitaminine sahip olan palamut, leziz olduğu kadar sağlıklıdır. Zengin Omega-3 kaynağı olan palamutu fırında pişirin.

GÖÇMEN USULÜ ŞEKERPARE

Göçmen usulü Şekerpare, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı ve oldukça beğenildi. Bugün, menünüzde bu lezzete yer verebilirsiniz.