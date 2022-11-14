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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 14 Kasım yemek menüsü!

14.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler için en leziz, sağlıklı tarifleri yemek menüsü haberimizde derledik. Bugün yemekte çorba ve palamut var. İşte 14 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 14 Kasım yemek menüsü!

Artık bir rutin haline gelen 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna sizler için yanıt bulduk. Leziz olduğu kadar sağlıklı ve doyurucu tarifleri, 14 Kasım yemek menüsü haberimize ekledik. İşte 14 Kasım yemek menüsü...

PATATES ÇORBASI

Sıklıkla tüketilen sebzelerden biri olan patatesi kızartma olarak yemektense çorba olarak tüketebilirsiniz. Soğuk kış aylarında bu tarif içinizi ısıtacak.

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

FIRINDA PALAMUT

Balık çeşitleri arasında en çok D vitaminine sahip olan palamut, leziz olduğu kadar sağlıklıdır. Zengin Omega-3 kaynağı olan palamutu fırında pişirin.

En lezzetli palamut tarifi! Fırında palamut nasıl yapılır? En lezzetli palamut tarifi! Fırında palamut nasıl yapılır?

GÖÇMEN USULÜ ŞEKERPARE

Göçmen usulü Şekerpare, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı ve oldukça beğenildi. Bugün, menünüzde bu lezzete yer verebilirsiniz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Göçmen usulü şekerpare tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Göçmen usulü şekerpare tarifi

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