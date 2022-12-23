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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara besleyici tarifler! İşte 23 Aralık yemek menüsü...

23.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de 'Bugün ne pişirsem?' sorusunu soruyorsanız ancak farklı yanıtlar arıyorsanız doğru adrestesiniz. 23 Aralık yemek menüsü içeriğimizle çorbadan tatlıya en leziz ve besleyici tarifleri bir araya getirdik. İşte 23 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara besleyici tarifler! İşte 23 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara besleyici tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte közlenmiş bal kabağı çorbası, etsiz çiğ köfte ve köstebek pasta var. İşte 23 Aralık yemek menüsü...

BAL KABAĞI ÇORBASI

Közlenmiş bal kabağı çorbası adı üstünde bal kabağı ile hazırlanır. Mantar, sebze suyu, soğan, sarımsak gibi malzemeler çorbaya konur. Tarife ulaşlmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Közlenmiş bal kabağı çorbası tarifi! Közlenmiş bal kabağı çorbası tarifi!

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE

Etsiz çifköfteyi kısa zamanda hazırlayabilirsiniz. Bu tarif esmer bulgur, kırmızı biber, domates salçası gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Sadece 10 dakika hazırlanan etsiz çiğköfte tarifi Sadece 10 dakika hazırlanan etsiz çiğköfte tarifi

KÖSTEBEK PASTA

Muz ve krema karışımıyla hazırlanan köstebek pasta hem görüntüsü hem de tadıyla on puan alıyor. Oldukça pratik hazırlanan köstebek pasta yumurta, muz, şeker, damla çikolata gibi malzemelerle yapılıyor.

Gelinim Mutfakta Köstebek pasta tarifi! Yiyenler bayılıyor Gelinim Mutfakta Köstebek pasta tarifi! Yiyenler bayılıyor

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