'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara besleyici tarifler! İşte 23 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara besleyici tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte közlenmiş bal kabağı çorbası, etsiz çiğ köfte ve köstebek pasta var. İşte 23 Aralık yemek menüsü...

BAL KABAĞI ÇORBASI

Közlenmiş bal kabağı çorbası adı üstünde bal kabağı ile hazırlanır. Mantar, sebze suyu, soğan, sarımsak gibi malzemeler çorbaya konur. Tarife ulaşlmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE

Etsiz çifköfteyi kısa zamanda hazırlayabilirsiniz. Bu tarif esmer bulgur, kırmızı biber, domates salçası gibi malzemelerle hazırlanıyor.

KÖSTEBEK PASTA

Muz ve krema karışımıyla hazırlanan köstebek pasta hem görüntüsü hem de tadıyla on puan alıyor. Oldukça pratik hazırlanan köstebek pasta yumurta, muz, şeker, damla çikolata gibi malzemelerle yapılıyor.