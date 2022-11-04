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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara: Bu tarifler parmak ısırtıyor! 4 Kasım yemek menüsü

04.11.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğer öğle veya akşam yemeğine aklınızda menü için alternatif fikirler yoksa bu haber tam size göre. 4 Kasım yemek menüsü için parmak ısırtan tarifleri haberimizde sizler için derledik. İşte 4 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara: Bu tarifler parmak ısırtıyor! 4 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' sorusunu bugün sizler için yanıtladık. Bugün yemekte tavada yalancı su böreği ve siron var. Birbirinden leziz menü önerilerimize haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Bu tarifler parmak ısırtacak türden. İşte 4 Kasım yemek menüsü...

TAVADA YALANCI SU BÖREĞİ

Oldukça pratik bir tarif olan tavada yalancı su böreği 15 dakikada hazırlanıyor. Yufka, peynir, süt, yoğurt gibi malzemelerden yapılıyor. Çayın yanında da nefis giden bu tarif birçok kişi tarafından severek tüketiliyor.

Daha pratik börek yok: Tavada yalancı su böreği tarifi Daha pratik börek yok: Tavada yalancı su böreği tarifi

NEFİS SİRON

Bu tarif parmak yediriyor. Yufka, kıyma ve sarımsağın harmanlanmasıyla hazırlanan bu tarif adeta bir lezzet şöleni yaşatıyor. Hazırlaması 20 dakika, pişirmesi ise 40 dakikadır.

Parmak yedirten lezzet: Nefis siron tarifi Parmak yedirten lezzet: Nefis siron tarifi

FİT GOFRET

Tatlı olarak sağlıklı bir atıştırmalık tarifini ekledik. Fit gofreti 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Bu tatlı pirinç patlağı, çikolata ve fıstık ezmesiyle hazırlanıyor.

Lezzetine şaşıracaksınız! Fit gofret tarifi Lezzetine şaşıracaksınız! Fit gofret tarifi

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Daha pratik börek yok: Tavada yalancı su böreği tarifiDaha pratik börek yok: Tavada yalancı su böreği tarifi
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