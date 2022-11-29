YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. ‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlara enfes tarifler! İşte 29 Kasım yemek menüsü

‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlara enfes tarifler! İşte 29 Kasım yemek menüsü

29.11.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de her gün ‘Bugün ne pişirsem?’ diye soruyorsanız ama aklınıza hep aynı yemekler geliyorsa bu haber tam size göre. 'Bugün ne pişirsem?' serimiz ile her gün farklı enfes tarifleri deneyip yemek menüsü yayınlıyoruz. İşte 29 Kasım yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlara enfes tarifler! İşte 29 Kasım yemek menüsü

29 Kasım yemek menüsü için yine birbirinden leziz tarifleri bir araya getirdi. Bugün yemekte brokoli çorbası, tavada somon, fırında makarna ve tatlı olarak da çikolata kaplı un helvası var. İşte 29 Kasım yemek menüsü...

BROKOLİ ÇORBASI

Sağlıklı olmasıyla bilinen brokoliyi bir de çorba yaparak deneyin. Bu tarif içinizi ısıtacak. Brokoli çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Kase kase içeceksiniz: Şifa dağıtan brokoli çorbası tarifi Kase kase içeceksiniz: Şifa dağıtan brokoli çorbası tarifi

TAVADA SOMON

Zengin besin içeriğine sahip olan somonu tavada pişirebilirsiniz. Omega 3 deposu tavada somon hazırlanışı fazlasıyla pratik... Tavada somon tarifi iki dakikanızı bile almayacak!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tavada pratik somon tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tavada pratik somon tarifi

ÇİKOLATA KAPLI UN HELVASI

Çikolata kaplı un helvası, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yapıldı ve çok beğenildi. Bu tarifi siz de evinizde deneyebilirsiniz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çikolata kaplı un helvası tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çikolata kaplı un helvası tarifi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen kandırılıyoruz! Fast food çalışanlarının yalanları...Resmen kandırılıyoruz! Fast food çalışanlarının yalanları...
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
somon bugün ne pişirsem yemek menüsü tarif leziz

En Çok Okunan Haberler

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...

"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...

MasterChef pastacı kreması tarifi! Tam kıvamında oluyor

MasterChef pastacı kreması tarifi! Tam kıvamında oluyor

MasterChef pandispanya tarifi! Pastanedekinden farksız oluyor

MasterChef pandispanya tarifi! Pastanedekinden farksız oluyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çikolata kaplı un helvası tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çikolata kaplı un helvası tarifi

Gelinim Mutfakta Ankara Bazlama kebabı tarifi

Gelinim Mutfakta Ankara Bazlama kebabı tarifi

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.