‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlara enfes tarifler! İşte 29 Kasım yemek menüsü

29 Kasım yemek menüsü için yine birbirinden leziz tarifleri bir araya getirdi. Bugün yemekte brokoli çorbası, tavada somon, fırında makarna ve tatlı olarak da çikolata kaplı un helvası var. İşte 29 Kasım yemek menüsü...

BROKOLİ ÇORBASI

Sağlıklı olmasıyla bilinen brokoliyi bir de çorba yaparak deneyin. Bu tarif içinizi ısıtacak. Brokoli çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

TAVADA SOMON

Zengin besin içeriğine sahip olan somonu tavada pişirebilirsiniz. Omega 3 deposu tavada somon hazırlanışı fazlasıyla pratik... Tavada somon tarifi iki dakikanızı bile almayacak!

ÇİKOLATA KAPLI UN HELVASI

Çikolata kaplı un helvası, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yapıldı ve çok beğenildi. Bu tarifi siz de evinizde deneyebilirsiniz.