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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara mükemmel tarifler! İşte 12 Mart yemek menüsü

12.03.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız nefis yemek tariflerini derlediğimiz 12 Mart yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Bugün yemekte birbirinden doyurucu ve lezzetli tarifler var. Gaziantep usulü içli köfteyi daha önce denemediyseniz bayılacaksınız. İşte 12 Mart yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara mükemmel tarifler! İşte 12 Mart yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' serimizde 12 Mart yemek menüsüne nefis tarifler ekledik. Bugün yemekte Gaziantep usulü içli köfte ve alternatif olarak testi kebabı tarifine yer verdik. Hangi tarifi canınız çekerse hazırlayabilirsiniz. İşte 12 Mart yemek menüsü...

ARPA ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI

Arpa şehriyeli tavuk çorbası hem lezzetli hem de doyurucu bir tarif. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Arpa şehriyeli tavuk çorbası tarifi Arpa şehriyeli tavuk çorbası tarifi

İÇLİ KÖFTE

Gaziantep usulü içli köfte lezzetiyle akıllarda kalacak.

Gaziantep usulü içli köfte nasıl yapılır? Tadı damağınızda kalacak Zuhal Topal'la Yemekteyiz içli köfte tarifi! Gaziantep usulü içli köfte nasıl yapılır? Tadı damağınızda kalacak Zuhal Topal'la Yemekteyiz içli köfte tarifi!

TESTİ KEBABI

Kıyma, soğan, biber ve baharatlarla hazırlanan testi kebabı tarifi 15 dakikada hazırlanıp 40 dakikada pişiriliyor.

Tadı dillere destan Testi Kebabı (Sini Kebabı) nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Testi Kebabı tarifi ve malzemeleri Tadı dillere destan Testi Kebabı (Sini Kebabı) nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Testi Kebabı tarifi ve malzemeleri

BOSTANA SALATASI

Bostana salatası hazırlamak için domates, salatalık, maydanoz, semizotu gibi malzemeler gerekiyor. Bu salata 10 dakika gibi kısa bir zamanda hazırlanıyor.

Şipşak hazırlanan bostana salatası tarifi! Et yemeklerinin en güzel eşlikçisi bostana salatası nasıl yapılır? Şipşak hazırlanan bostana salatası tarifi! Et yemeklerinin en güzel eşlikçisi bostana salatası nasıl yapılır?

KABAK TATLISI

Kabak seviyorsanız bu tatlıya bayılacaksınız. Hafifi ve leziz bir tarif olan kabak tatlısı ile tatlı ihtiyacınızı karşılayacaksınız.

En sevilen kabak tatlısı tarifi! Tam kıvamında kabak tatlısı En sevilen kabak tatlısı tarifi! Tam kıvamında kabak tatlısı

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11 Mart yemek menüsü11 Mart yemek menüsü
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