'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara mükemmel tarifler! İşte 12 Mart yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' serimizde 12 Mart yemek menüsüne nefis tarifler ekledik. Bugün yemekte Gaziantep usulü içli köfte ve alternatif olarak testi kebabı tarifine yer verdik. Hangi tarifi canınız çekerse hazırlayabilirsiniz. İşte 12 Mart yemek menüsü...

ARPA ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI

Arpa şehriyeli tavuk çorbası hem lezzetli hem de doyurucu bir tarif. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

İÇLİ KÖFTE

Gaziantep usulü içli köfte lezzetiyle akıllarda kalacak.

TESTİ KEBABI

Kıyma, soğan, biber ve baharatlarla hazırlanan testi kebabı tarifi 15 dakikada hazırlanıp 40 dakikada pişiriliyor.

BOSTANA SALATASI

Bostana salatası hazırlamak için domates, salatalık, maydanoz, semizotu gibi malzemeler gerekiyor. Bu salata 10 dakika gibi kısa bir zamanda hazırlanıyor.

KABAK TATLISI

Kabak seviyorsanız bu tatlıya bayılacaksınız. Hafifi ve leziz bir tarif olan kabak tatlısı ile tatlı ihtiyacınızı karşılayacaksınız.