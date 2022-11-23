YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara sağlıklı tarifler! İşte 23 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara sağlıklı tarifler! İşte 23 Kasım yemek menüsü

23.11.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusunun yanıtını arıyorsanız doğru yerdesiniz. 'Bugün ne pişirsem?' serimizde 23 Kasım için leziz ve sağlıklı yemek tariflerini haberimizde derledik. Başlangıç olarak, Konya'ya ait köhtü çorbasını deneyebilirsiniz. İşte 23 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara sağlıklı tarifler! İşte 23 Kasım yemek menüsü

Her gün ne pişirileceğini düşünmek yorucu olabiliyor. 'Bugün ne pişirsem?' içeriklerimizde her gün birbirinden leziz tatlara yer veriyoruz. Bugün yemekte köhtü çorbası, lazanya, fırında somon ve dolanger tatlısı var. İşte 23 Kasım yemek menüsü...

KÖHTÜ ÇORBASI

Konya'ya ait köhtü çorbası MasterChef programında yapıldı ve çok beğenildi. Bulgur, göce ve un karışımıyla hazırlanan bu çorbayı, klasik tariflerden sıkıldıysanız mutlaka deneyin. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

MasterChef Köhtü çorbası tarifi! Bu tarif içinizi ısıtacak MasterChef Köhtü çorbası tarifi! Bu tarif içinizi ısıtacak

LAZANYA

Lazanya tarifi, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yapıldı. Misafir sofralarında sıklıkla tercih edilen lazanya, lazanya yaprağı, soğan, havuş gibi malzemeler ile yapılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Lazanya tarifi! Hemen hazırlayın Zuhal Topal'la Yemekteyiz Lazanya tarifi! Hemen hazırlayın

FIRINDA SOMON

Kalp, beyin göz sağlığına faydalarıyla bilinen balık aynı zamanda protein deposudur. 23 Kasım yemek menüsü haberimizde menüye fırında somon ekledik. İçeriğinde bulunan mineraller, kış aylarında hastalıklara karşı koruyor. İşte tarifi...

Diğer balık tariflerini unutun! Fırında somon tarifi! Diğer balık tariflerini unutun! Fırında somon tarifi!

DOLANGER TATLISI

Elazığ usulü dolanger tatlısı görüntüsüyle baklavaya benziyor. Baklava yufkasıyla hazırlanan bu tatlı, şerbetli bir tatlıdır. Ölçülü tüketmekte fayda var.

MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi! MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler günü için en güzel hediye: Kalpli kurabiye tarifi! Öğretmenler günü için en güzel hediye: Kalpli kurabiye tarifi!
Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatımBu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Anahtar Kelimeler:
somon çorba yemek menüsü

En Çok Okunan Haberler

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Sevilen diziden hayranlarına kötü haber! Veda tarihi açıklandı

Sahnede annesiyle türkü söyledi! Duygu dolu anlar

Sahnede annesiyle türkü söyledi! Duygu dolu anlar

Seren Serengil hız kesmiyor! Hadise'nin paylaşımı ardından olay açıklama! "Reza haberler çıkarsa intihar ederim"

Seren Serengil hız kesmiyor! Hadise'nin paylaşımı ardından olay açıklama! "Reza haberler çıkarsa intihar ederim"

Yılanla bütünleşip... Serenay Sarıkaya'lı Şahmaran'dan olay fragman

Yılanla bütünleşip... Serenay Sarıkaya'lı Şahmaran'dan olay fragman

Kardeşiyle yatak sohbeti! Açık açık yanıtladı

Kardeşiyle yatak sohbeti! Açık açık yanıtladı

Öğretmenler günü için en güzel hediye: Kalpli kurabiye tarifi!

Öğretmenler günü için en güzel hediye: Kalpli kurabiye tarifi!

İlginizi Çekebilir

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.