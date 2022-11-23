'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara sağlıklı tarifler! İşte 23 Kasım yemek menüsü

Her gün ne pişirileceğini düşünmek yorucu olabiliyor. 'Bugün ne pişirsem?' içeriklerimizde her gün birbirinden leziz tatlara yer veriyoruz. Bugün yemekte köhtü çorbası, lazanya, fırında somon ve dolanger tatlısı var. İşte 23 Kasım yemek menüsü...

KÖHTÜ ÇORBASI

Konya'ya ait köhtü çorbası MasterChef programında yapıldı ve çok beğenildi. Bulgur, göce ve un karışımıyla hazırlanan bu çorbayı, klasik tariflerden sıkıldıysanız mutlaka deneyin. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

LAZANYA

Lazanya tarifi, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yapıldı. Misafir sofralarında sıklıkla tercih edilen lazanya, lazanya yaprağı, soğan, havuş gibi malzemeler ile yapılıyor.

FIRINDA SOMON

Kalp, beyin göz sağlığına faydalarıyla bilinen balık aynı zamanda protein deposudur. 23 Kasım yemek menüsü haberimizde menüye fırında somon ekledik. İçeriğinde bulunan mineraller, kış aylarında hastalıklara karşı koruyor. İşte tarifi...

DOLANGER TATLISI

Elazığ usulü dolanger tatlısı görüntüsüyle baklavaya benziyor. Baklava yufkasıyla hazırlanan bu tatlı, şerbetli bir tatlıdır. Ölçülü tüketmekte fayda var.