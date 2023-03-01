'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 1 Mart yemek menüsü tarifleri

Bugün yemekte ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Bu menü ile mideniz bayram edecek. Bugün yemekte başlangıç olarak ekşili çorba ve ardından humuslu acılı köfte ile patlıcanlı börek var. Tatlı olarak ise karamelize ekmek kadayıfı tarifine yer verdik. İşte 1 Mart yemek menüsü tarifleri...

EKŞİLİ ÇORBA

Kahramanmaraş usulü ekşili çorba sarımsak, nohut, mercimek ile hazırlanıyor. Yemeklerin tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

HUMUSLU ACILI KÖFTE

Humuslu acılı köfte lezzetli ve doyurucu bir tarif. Gelinim Mutfakta programında hazırlanan ve görüntüsüyle iştah açan bu tarif nohut, kıyma, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanıyor.

PATLICANLI BÖREK

Patlıcan, kıyma, soğan gibi malzemelerle hazırlanan patlıcanlı börek deneyenlerden tam not alıyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan bu tarif 45 dakikada pişiriliyor.

KARAMELİZE EKMEK KADAYIFI

Şerbetli tatlılardan biri olan ekmek kadayıfı pekmez, un, kuru maya, yumurta gibi malzemelerle hazırlanıyor. Bu tarifi evinizde de kolaylıkla hazırlamak mümkün.



