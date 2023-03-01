'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 1 Mart yemek menüsü tarifleri

Bugün yemekte ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Bu menü ile mideniz bayram edecek. Bugün yemekte başlangıç olarak ekşili çorba ve ardından humuslu acılı köfte ile patlıcanlı börek var. Tatlı olarak ise karamelize ekmek kadayıfı tarifine yer verdik. İşte 1 Mart yemek menüsü tarifleri...
Kahramanmaraş usulü ekşili çorba sarımsak, nohut, mercimek ile hazırlanıyor. Yemeklerin tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.
Humuslu acılı köfte lezzetli ve doyurucu bir tarif. Gelinim Mutfakta programında hazırlanan ve görüntüsüyle iştah açan bu tarif nohut, kıyma, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanıyor.
Patlıcan, kıyma, soğan gibi malzemelerle hazırlanan patlıcanlı börek deneyenlerden tam not alıyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan bu tarif 45 dakikada pişiriliyor.
Şerbetli tatlılardan biri olan ekmek kadayıfı pekmez, un, kuru maya, yumurta gibi malzemelerle hazırlanıyor. Bu tarifi evinizde de kolaylıkla hazırlamak mümkün.