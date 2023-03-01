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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 1 Mart yemek menüsü tarifleri

01.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünüyorsanız bu içeriğimizde yer alan tariflerden fikir alabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra tatlı keyfi için şerbetli bir tatlı olan karamelize ekmek kadayıfı tarifine yer verdik. İşte 1 Mart yemek menüsü tarifleri...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 1 Mart yemek menüsü tarifleri

Bugün yemekte ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Bu menü ile mideniz bayram edecek. Bugün yemekte başlangıç olarak ekşili çorba ve ardından humuslu acılı köfte ile patlıcanlı börek var. Tatlı olarak ise karamelize ekmek kadayıfı tarifine yer verdik. İşte 1 Mart yemek menüsü tarifleri...

EKŞİLİ ÇORBA

Kahramanmaraş usulü ekşili çorba sarımsak, nohut, mercimek ile hazırlanıyor. Yemeklerin tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Ekşili çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ekşili çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

HUMUSLU ACILI KÖFTE

Humuslu acılı köfte lezzetli ve doyurucu bir tarif. Gelinim Mutfakta programında hazırlanan ve görüntüsüyle iştah açan bu tarif nohut, kıyma, sarımsak gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Gelinim Mutfakta Humuslu acılı köfte tarifi Gelinim Mutfakta Humuslu acılı köfte tarifi

PATLICANLI BÖREK

Patlıcan, kıyma, soğan gibi malzemelerle hazırlanan patlıcanlı börek deneyenlerden tam not alıyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan bu tarif 45 dakikada pişiriliyor.

Ana yemeğe leziz bir alternatif: Patlıcanlı börek tarifi! Ana yemeğe leziz bir alternatif: Patlıcanlı börek tarifi!

KARAMELİZE EKMEK KADAYIFI

Şerbetli tatlılardan biri olan ekmek kadayıfı pekmez, un, kuru maya, yumurta gibi malzemelerle hazırlanıyor. Bu tarifi evinizde de kolaylıkla hazırlamak mümkün.

Tam kıvamında karamelize tadıyla ekmek kadayıfı tarifi Tam kıvamında karamelize tadıyla ekmek kadayıfı tarifi


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Ana yemeğe leziz bir alternatif: Patlıcanlı börek tarifi!Ana yemeğe leziz bir alternatif: Patlıcanlı börek tarifi!
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