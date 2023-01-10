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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere kolay ve leziz tarifler! İşte 10 Ocak yemek menüsü

10.01.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfaktan sorumlu her bireyin her gün düşündüğü, 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna sizin için yanıt bulduk. Bugün yemekte birbirinden lezzetli, birçok kişinin damak tadına uyan, sevilen tarifler var. İşte 10 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere kolay ve leziz tarifler! İşte 10 Ocak yemek menüsü

Öğle veya akşam yemeğine hazırlayacak leziz tarifler arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bugün yemekte közlenmiş patlıcan çorbası, arpa şehriye pilavı, çökertme kebabı ve üzeri nar gibi kızaran sütlaç var. İşte 10 Ocak yemek menüsü...

KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI

Farklı bir tada sahip közlenmiş patlıcan çorbası, deneyenlerden tam not alıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşapıdaki bağlantılara tıklayın.

Közlenmiş patlıcan çorbası nasıl yapılır? Közlenmiş patlıcan çorbası nasıl yapılır?

ÇÖKERTME KEBABI

Lezzetiyle nam salan çökertme kebabı jülyen kesilmiş et, sarımsak, patates gibi malzemelerle hazırlanıyor. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 40 dakikada pişiriliyor.

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ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Sıklıkla sofralarda yer alan pilav tarifine 10 Ocak yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Bu pilav domates, çarliston biber ile hazırlanıyor.

Mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor: Arpa şehriye pilavı Mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor: Arpa şehriye pilavı

FIRINDA SÜTLAÇ

Meşhur sütlü tatlılardan biri olan sütlaç hem evde hem de kafe, restoranlarda sıklıkla tüketiliyor. Bu tatlı, süt ve pirinçin harika uyumuyla tam bir lezzet şöleni yaşatıyor.

Üzeri nar gibi kızaran fırında sütlaç tarifi Üzeri nar gibi kızaran fırında sütlaç tarifi

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