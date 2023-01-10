'Bugün ne pişirsem?' diyenlere kolay ve leziz tarifler! İşte 10 Ocak yemek menüsü

Öğle veya akşam yemeğine hazırlayacak leziz tarifler arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bugün yemekte közlenmiş patlıcan çorbası, arpa şehriye pilavı, çökertme kebabı ve üzeri nar gibi kızaran sütlaç var. İşte 10 Ocak yemek menüsü...

KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI

Farklı bir tada sahip közlenmiş patlıcan çorbası, deneyenlerden tam not alıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşapıdaki bağlantılara tıklayın.

ÇÖKERTME KEBABI

Lezzetiyle nam salan çökertme kebabı jülyen kesilmiş et, sarımsak, patates gibi malzemelerle hazırlanıyor. 20 dakikada hazırlanan bu tarif 40 dakikada pişiriliyor.

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Sıklıkla sofralarda yer alan pilav tarifine 10 Ocak yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Bu pilav domates, çarliston biber ile hazırlanıyor.

FIRINDA SÜTLAÇ

Meşhur sütlü tatlılardan biri olan sütlaç hem evde hem de kafe, restoranlarda sıklıkla tüketiliyor. Bu tatlı, süt ve pirinçin harika uyumuyla tam bir lezzet şöleni yaşatıyor.