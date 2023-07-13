'Bugün ne pişirsem?' diyenlere leziz yemek menüsü! 13 Temmuz Perşembe yemek menüsü fikirleri

Her gün farklı bir yemek menüsü belirlemek bazen zor olabiliyor. 'Akşama ne pişirsem' diye düşünenler farklı yemek menüsü fikirlerine başvuruyorlar. 13 Temmuz Perşembe akşamı yapabileceğiniz birbirinden lezzetli yemek menüsü fikrine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FERAH LEZZET: AYRAN AŞI ÇORBASI

Kolay çorba tariflerinden ayran aşı çorbasının tarifi oldukça seviliyor. Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde doyurucu olan ayran çorbası lezzetli de bir çorba seçeneği oluyor.

SİVAS USULÜ MİRİK KÖFTE

Mirik köfte, Sivas’ın en çok tüketilen lezzetlerinden biridir. Bulgur, soğan, üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve nane kokan yağın birleşmesiyle ortaya şahane bir lezzet çıkıyor.

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI

Pirinç pilavı yapmak bazı püf noktalar ve yöntemlerle oldukça basit. Pirinç pilavım tutmuyor diyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

PASTANE KLASİĞİ: VİŞNELİ MEKİK TATLISI

Vişneli mekik küçük kalıplarda ve tek lokmalık olarak yapılan bir kek türü. Fransız mutfağının vazgeçilmez tarifi olan vişneli mekiğin içerisine vişne ve badem koyuluyor.