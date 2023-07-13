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    4. 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere leziz yemek menüsü! 13 Temmuz Perşembe yemek menüsü fikirleri

    'Bugün ne pişirsem?' diyenlere leziz yemek menüsü! 13 Temmuz Perşembe yemek menüsü fikirleri

    13.07.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler internette menü fikirlerini araştırıyorlar. Yemek yapımından daha zor olan yemek menüsü seçimi için birbirinden lezzetli tariflere ulaşabilirsiniz. 13 Temmuz Perşembe günü yemek menüsünde, yaz aylarında içinizi ferahlatacak ayran aşı çorbası, farklı ana yemek denemek isteyenler için Sivas usulü mirik köftesi, tane tane pirinç pilavı ve vişneli mekik tatlısı tarifini ekledik.

    Her gün farklı bir yemek menüsü belirlemek bazen zor olabiliyor. 'Akşama ne pişirsem' diye düşünenler farklı yemek menüsü fikirlerine başvuruyorlar. 13 Temmuz Perşembe akşamı yapabileceğiniz birbirinden lezzetli yemek menüsü fikrine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    FERAH LEZZET: AYRAN AŞI ÇORBASI

    Kolay çorba tariflerinden ayran aşı çorbasının tarifi oldukça seviliyor. Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde doyurucu olan ayran çorbası lezzetli de bir çorba seçeneği oluyor.

    Ferah lezzet: Ayran aşı çorbası tarifi! Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ferah lezzet: Ayran aşı çorbası tarifi! Ayran aşı çorbası nasıl yapılır?

    SİVAS USULÜ MİRİK KÖFTE

    Mirik köfte, Sivas’ın en çok tüketilen lezzetlerinden biridir. Bulgur, soğan, üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve nane kokan yağın birleşmesiyle ortaya şahane bir lezzet çıkıyor.

    Mirik Köfte tarifi: Sivas usulü mirik köftesi nasıl yapılır? Mirik Köfte tarifi: Sivas usulü mirik köftesi nasıl yapılır?

    TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI

    Pirinç pilavı yapmak bazı püf noktalar ve yöntemlerle oldukça basit. Pirinç pilavım tutmuyor diyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

    Tane tane pirinç pilavı tarifi ve malzeme listesi! Tane tane pirinç pilavı tarifi ve malzeme listesi!

    PASTANE KLASİĞİ: VİŞNELİ MEKİK TATLISI

    Vişneli mekik küçük kalıplarda ve tek lokmalık olarak yapılan bir kek türü. Fransız mutfağının vazgeçilmez tarifi olan vişneli mekiğin içerisine vişne ve badem koyuluyor.

    Vişneli mekik tarifi: Pastane klasiği vişneli mekik nasıl yapılır? Vişneli mekik tarifi: Pastane klasiği vişneli mekik nasıl yapılır?

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