'Bugün ne pişirsem?' diyenlere leziz yemek menüsü! 13 Temmuz Perşembe yemek menüsü fikirleri

Her gün farklı bir yemek menüsü belirlemek bazen zor olabiliyor. 'Akşama ne pişirsem' diye düşünenler farklı yemek menüsü fikirlerine başvuruyorlar. 13 Temmuz Perşembe akşamı yapabileceğiniz birbirinden lezzetli yemek menüsü fikrine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kolay çorba tariflerinden ayran aşı çorbasının tarifi oldukça seviliyor. Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde doyurucu olan ayran çorbası lezzetli de bir çorba seçeneği oluyor.
Mirik köfte, Sivas’ın en çok tüketilen lezzetlerinden biridir. Bulgur, soğan, üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve nane kokan yağın birleşmesiyle ortaya şahane bir lezzet çıkıyor.
Pirinç pilavı yapmak bazı püf noktalar ve yöntemlerle oldukça basit. Pirinç pilavım tutmuyor diyorsanız bu tarifi denemelisiniz.
Vişneli mekik küçük kalıplarda ve tek lokmalık olarak yapılan bir kek türü. Fransız mutfağının vazgeçilmez tarifi olan vişneli mekiğin içerisine vişne ve badem koyuluyor.