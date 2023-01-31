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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere mis gibi yöresel tarifler! İşte 31 Ocak yemek menüsü

31.01.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız lezzetli ve doyurucu yöresel tarifleri derlediğimiz yemek menüsü içeriğimize göz gezdirebilirsiniz. En lezzetli, güzel görünen yöresel tariflere haberimizde yer verdik. Bugün tatlı niyetine, içi nutella dolu İzmir bombası tarifi var. İşte 31 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere mis gibi yöresel tarifler! İşte 31 Ocak yemek menüsü

Bugün yemekte lebeniye çorbası, Gürcü usulü hengel mantısı, tatar böreği ve İzmir bombası var. İşte 31 Ocak yemek menüsü...

LEBENİYE ÇORBASI

Kıyma, haşlanmış nohut, buğdayla hazırlanan lebeniye çorbası hem besleyici hem de lezzetli olmasıyla beğeni topluyor. Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Lebeniye çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz lebeniye çorbası tarifi! Bu lezzete doyamayacaksınız Lebeniye çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz lebeniye çorbası tarifi! Bu lezzete doyamayacaksınız

HENGEL MANTISI

Gürcü mutfağına özel büzgülü hengel mantısı tadıyla damaklarda kalıyor. Mantı sosuyla da harika bir lezzet olan bu mantı 30 dakikada hazırlanıyor.

Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi! Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi!

TATAR BÖREĞİ

Erzurum'un meşhur lezzetlerinden biri olan tatar böreği yumurta, dana kıyma, baharatlarla hazırlanıyor.

Gelinim Mutfakta Erzurum Tatar böreği tarifi! Tadı dillere destan Gelinim Mutfakta Erzurum Tatar böreği tarifi! Tadı dillere destan

İZMİR BOMBASI

Sosyal medyada da oldukça popüler olan İzmir bombası içine nutella doldurulmasıyla hazırlanıyor. Bu tarif ile çikolataya doyacaksınız!

İçi çikolata dolu İzmir bombası tarifi İçi çikolata dolu İzmir bombası tarifi

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Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi!Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi!
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