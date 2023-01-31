'Bugün ne pişirsem?' diyenlere mis gibi yöresel tarifler! İşte 31 Ocak yemek menüsü

Bugün yemekte lebeniye çorbası, Gürcü usulü hengel mantısı, tatar böreği ve İzmir bombası var. İşte 31 Ocak yemek menüsü...

LEBENİYE ÇORBASI

Kıyma, haşlanmış nohut, buğdayla hazırlanan lebeniye çorbası hem besleyici hem de lezzetli olmasıyla beğeni topluyor. Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

HENGEL MANTISI

Gürcü mutfağına özel büzgülü hengel mantısı tadıyla damaklarda kalıyor. Mantı sosuyla da harika bir lezzet olan bu mantı 30 dakikada hazırlanıyor.

TATAR BÖREĞİ

Erzurum'un meşhur lezzetlerinden biri olan tatar böreği yumurta, dana kıyma, baharatlarla hazırlanıyor.

İZMİR BOMBASI

Sosyal medyada da oldukça popüler olan İzmir bombası içine nutella doldurulmasıyla hazırlanıyor. Bu tarif ile çikolataya doyacaksınız!