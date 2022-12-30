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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere protein dolu tarifler! İşte 30 Aralık yemek menüsü

30.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için protein dolu birbirinden nefis tarifleri haberimizde derledik. Leziz ve sağlıklı tariflerle adeta lezzet şöleni yaşayacaksınız. Bugün yemek menüsünde, yılbaşı sofralarında sıklıkla yer alan hindi var. İşte 30 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere protein dolu tarifler! İşte 30 Aralık yemek menüsü

Günün menüsü, menü için fikir almaya çalışan kişiler tarafından araştırılıyor. Bugün yemekte köz domates ve kapya biberli çorba, kestaneli iç pilavlı hindi, pavlova tatlısı var. İşte 30 Aralık yemek menüsü...

KÖZ DOMATES VE KAPYA BİBERLİ ÇORBA

Kapya biber, fesleğen, sirke gibi malzemelerle hazırlanan köz domates ve kapya biberli çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Köz domates ve kapya biberli çorba nasıl yapılır? Köz domates ve kapya biberli çorba nasıl yapılır?

KESTANELİ İÇ PİLAVLI HİNDİ

Kestaneli iç pilavlı hindi, yılbaşı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri. Soslu ve baharatlı bir tarif olan kestaneli iç pilavlı hindi 90 dakikada hazırlanıyor.

Nefis yılbaşı yemeği: Fırında kestaneli iç pilavlı hindi tarifi! Nefis yılbaşı yemeği: Fırında kestaneli iç pilavlı hindi tarifi!

PAVLOVA TATLISI

Bir çeşit beze tatlısı olan pavlova yumurta akı, vanilya özütü, orman meyvesi gibi malzemelerle hazırlanıyor. 30 dakikada hazırlanan bu tarif 60 dakikada pişiyor.

Pavlova nedir, nasıl yapılır? İşte pavlova tatlısı malzemeleri ve tarifi! Pavlova nedir, nasıl yapılır? İşte pavlova tatlısı malzemeleri ve tarifi!

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Nefis yılbaşı yemeği: Fırında kestaneli iç pilavlı hindi tarifi!Nefis yılbaşı yemeği: Fırında kestaneli iç pilavlı hindi tarifi!
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