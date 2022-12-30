'Bugün ne pişirsem?' diyenlere protein dolu tarifler! İşte 30 Aralık yemek menüsü

Günün menüsü, menü için fikir almaya çalışan kişiler tarafından araştırılıyor. Bugün yemekte köz domates ve kapya biberli çorba, kestaneli iç pilavlı hindi, pavlova tatlısı var. İşte 30 Aralık yemek menüsü...

KÖZ DOMATES VE KAPYA BİBERLİ ÇORBA

Kapya biber, fesleğen, sirke gibi malzemelerle hazırlanan köz domates ve kapya biberli çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

KESTANELİ İÇ PİLAVLI HİNDİ

Kestaneli iç pilavlı hindi, yılbaşı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri. Soslu ve baharatlı bir tarif olan kestaneli iç pilavlı hindi 90 dakikada hazırlanıyor.

PAVLOVA TATLISI

Bir çeşit beze tatlısı olan pavlova yumurta akı, vanilya özütü, orman meyvesi gibi malzemelerle hazırlanıyor. 30 dakikada hazırlanan bu tarif 60 dakikada pişiyor.