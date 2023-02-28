'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tarifler! İşte 28 Şubat yemek menüsü...

Öğle veya akşam yemeğinde servis edebileceğiniz en lezzetli yemek tariflerini sizler için derledik. Bugün yemekte çeşm-i nigar çorbası, su böreği, tavuk şinitzel, mütebbel mezesi ve tatlı olarak da ay çöreği var. İşte 28 Şubat yemek menüsü tarifleri...
Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olan çeşm-i nigar çorbası un, soğan, mercimek gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.
Kıtır kıtır tavuk şinitzel yapmak oldukça basit. Bu tarif 15 dakikada hazırlanıyor, 15 dakikada pişiriliyor.
Tavuk şinitzelin yanında su böreği de servis edebilirsiniz. Tavuk ve börek ikilisini çay ile servis edebilirsiniz.
20 dakikada hazırlanan mutlu mütebbel mezesi sofranıza çok yakışacak. Patlıcan, sarımsak, tahin gibi malzemelerle yapılan bu meze ana yemeklerin yanında tercih edilir.
Çay, kahvenin yanında nefis gidecek bir lezzet olan ay çöreği 40 dakikada hazırlanıyor ve 30 dakikada pişiriliyor. Hazırlanması biraz zahmetli olan bu tat 413 kaloriye eşdeğer.