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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tarifler! İşte 28 Şubat yemek menüsü...

28.02.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız bu içerikteki tarifleri okuduktan sonra hemen yemek hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Çorba olarak, Osmanlı zamanından günümüze kadar gelen çeşm-i nigar çorbası tarifine haberimizde yer verdik. İşte 28 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tarifler! İşte 28 Şubat yemek menüsü...

Öğle veya akşam yemeğinde servis edebileceğiniz en lezzetli yemek tariflerini sizler için derledik. Bugün yemekte çeşm-i nigar çorbası, su böreği, tavuk şinitzel, mütebbel mezesi ve tatlı olarak da ay çöreği var. İşte 28 Şubat yemek menüsü tarifleri...

ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI

Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olan çeşm-i nigar çorbası un, soğan, mercimek gibi malzemelerle hazırlanıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Osmanlı mutfağından gelen çeşm-i nigar çorbası tarifi! Osmanlı mutfağından gelen çeşm-i nigar çorbası tarifi!

TAVUK ŞİNİTZEL

Kıtır kıtır tavuk şinitzel yapmak oldukça basit. Bu tarif 15 dakikada hazırlanıyor, 15 dakikada pişiriliyor.

Dışı çıtır içi lokum gibi yumuşacık tavuk şinitzel tarifi Dışı çıtır içi lokum gibi yumuşacık tavuk şinitzel tarifi

SU BÖREĞİ

Tavuk şinitzelin yanında su böreği de servis edebilirsiniz. Tavuk ve börek ikilisini çay ile servis edebilirsiniz.

Tavada su böreği tarifi! Pratik su böreği nasıl yapılır? Tavada su böreği tarifi! Pratik su böreği nasıl yapılır?

MÜTEBBEL MEZESİ

20 dakikada hazırlanan mutlu mütebbel mezesi sofranıza çok yakışacak. Patlıcan, sarımsak, tahin gibi malzemelerle yapılan bu meze ana yemeklerin yanında tercih edilir.

Gelinim Mutfakta Mutlu mütebbel tarifi Gelinim Mutfakta Mutlu mütebbel tarifi

AY ÇÖREĞİ

Çay, kahvenin yanında nefis gidecek bir lezzet olan ay çöreği 40 dakikada hazırlanıyor ve 30 dakikada pişiriliyor. Hazırlanması biraz zahmetli olan bu tat 413 kaloriye eşdeğer.

Pastane ay çöreği tarifi! Herkes tarifini isteyecek Pastane ay çöreği tarifi! Herkes tarifini isteyecek

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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 27 Şubat yemek menüsü'Bugün ne pişirsem?' diyenlere 27 Şubat yemek menüsü
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