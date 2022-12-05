‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna lezzet dolu yanıtlar! İşte 5 Aralık yemek menüsü

Bugün hazırlayacak yemek tarifleri arıyorsanız bu haber tam size göre! Tadına doyum olmayan lezzetlerden biri olan tantuniyi eve yapmayı öğreneceksiniz. Bugün yemekte leblebi çorbası, tantuni, patates kroket var. İşte 5 Aralık yemek menüsü...

LEBLEBİ ÇORBASI

Leblebi çorbası leblebi unu, tereyağı, et suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

TANTUNİ TARİFİ

Ülkemizin sevilen lezzetlerinden biri olan tantuni en çok tercih edilen sokak lezzetlerinden biridir. Ekmeğin yanı sıra lavaşla da hazırlanan bu lezzet hem tavuk hem de etle yapılıyor. Tavuk tantuniyi evde hazırlayabilirsiniz. Hazırlık süresi 10, pişirme süresi ise 25 dakikadır.

Krokan hazırlamak için antep fıstığı içi, toz şeker, limon suyu ve ayçiçek yağı yeterlidir. Krokan 5 dakikada hazırlanır ve 10 dakikada pişer.