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Bugüne kadar yanlış yapmışız! En pratik brokoli haşlama tüyosu

22.12.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brokoli kış aylarının en sağlıklı sebzeleri arasında yer alıyor. Bol sarımsaklı yoğurt veya zeytinyağı ile tüketilen brokoli haşlama hem pratik hem de lezzetli akşam yemeği seçeneklerinden. Brokoliyi haşlarken daha da pratik yapacak bir yöntem bulunuyor. TikTok'ta yayınlanan videoda pratik brokoli haşlama tüyosu paylaşıldı.

Bugüne kadar yanlış yapmışız! En pratik brokoli haşlama tüyosu

Brokoli, sevenin vazgeçemediği sevmeyenin ise evine bile sokmadığı çok sağlıklı sebzelerden. Doğru şekilde yapıldığında en brokoli sevmeyen kişinin bile hayran kalacağı bu enfes lezzet pratik akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor.

PRATİK BROKOLİ HAŞLAMA YÖNTEMİ

Taze sert brokoliyi haşlamadan önce teker teker ayıklamak zor geliyorsa bunun öyle bir yöntemi var ki neden daha önce denememişim diyeceksiniz!
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Brokoliyi haşlayacağınız tencereye her zaman yaptığınız gibi suyunuzu koyuyorsunuz. Ancak bu sefer brokoliyi ayıklamadan bütün olarak gövdesi yukarı bakacak şekilde tencerenin içerisine yerleştiriyorsunuz.
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Ardından pişen ve yumuşayan brokoliyi ocakta alarak gövdesini kesiyorsunuz. Yumuşayan brokolinin gövdesi ve dalları çok daha kolay bir şekilde ayrılıyor. Size de bu enfes lezzetin tadını çıkarmak kalıyor!
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