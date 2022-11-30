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Buket Aydın'a katılan Gülben Ergen'den itiraf! O sözler Seren Serengil'e mi?

30.11.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Buket Aydın'ın sunduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Canlı yayında Buket Aydın'a, 'Helalleşmek istediğim biri yok' diyen Ergen, "Kime değer vereceğimi biliyorum. Hak önemli bir şey." dedi. Magazinde sık sık olumsuz şekilde gündeme gelmesi üzerine de konuşan Ergen, Seren Serengil'e göndermede bulunmadan edemedi.

Buket Aydın'a katılan Gülben Ergen'den itiraf! O sözler Seren Serengil'e mi?

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Haber Global'de Buket Aydın'ın programına konuk oldu.Programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Ergen, konu 'hak'ka gelince çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"SEZEN AKSU'YA YALVARDIM"

Ergen, "Hak! Hakkın tanımı özel bir şey. Yola beraber başladığında, sen başarılı oldun diye seni aşağı çekmek isteyen bir zihniyet, hak gözetemez bence. Başarılı oldum ne yapayım! Neden başarılı oldum diye suçluyum? Neden ağzım laf yapıyor diye, güzel giyiniyorum diye, niye şarkılarım iyi diye... Ben o şarkıları bir sabah, kahvaltımı yerken gelmiyor bana... Yalvarıyorum ben! Yalvardım ben Sezen Aksu'ya. 'Bir dakika dedi, başkası dinledi dedi...', 'Ay ne olur bana verin' dedim. 'Arka Sokaklar' için... Şehrezat da öyle, Deniz Seki, Yakın, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe... Benim çok değerli meslektaşlarım.

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Şarkılarıyla bana hakları geçmiştir mesela. Bu şey değildir, -para, ben onlara para yatırdım, noter tasdikli- bu avukatın işidir. Hakta para gözetilmez. Ben mesela Yıldız Tilbe'nin hakkını ödeyemem. Mustafa Sandal'ın şarkısı... Bir dönem değil, ben on dönemdir bu şarkıların ekmeğini yiyorum. Kime de değer vereceğimi de biliyorum. Hak önemli bir şey." dedi.

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Buket Aydın'ın detone olduğu yönünde çıkan haberleri sorması üzerine, "Ben bir sürü konserde detone oluyorum. Daha önce de oldum. Detone olmayan istisna kulaklar çok azdır. İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy gibi... Tabii ki detone olurum. Hele ki büyük konserlerde ses içime kaçıyor ve düzeliyor.
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Haftanın 2-3 günü konsere çıkıyorum. Demek ki detone olmadığım durumlar, olduğum durumlara göre daha az. Olabilir...

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Selülitlerimle yakalandığımda da aynısı oldu. 'İşte yakalandığı anlar, işte bittiği anlar...' Eee var benim selülitlerim. Doğum yaptım ben. Çatlaklarım da var. Eee ne oluyor selülit olunca, bitiyor muyuz? şeklinde yanıt verdi.

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Magazincilere de sitem eden Ergen, "'Her şeyi açıklayacağım' neyi açıklayacaksın? Öyle bir şey yok ki... En kötü şey söylediği yalana inanması! Bu çok kronik bir durum. Az sonrası var, haberi yok..." diyerek, şimdilerde magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil'e göndermede bulundu.

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