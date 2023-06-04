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Buket Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katıldı! Topuklu ayakkabısına yorum yağdı

04.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te düzenlenen törende yemin ederek resmen görevine başladı. Son dönemde açıklamalarıyla gündeme gelen Buket Aydın da törene katılan isimler arasındaydı. Aydın törendeki tarzıyla dikkat çekerken topuklu ayakkabılarına da yorum yağdı.

Buket Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katıldı! Topuklu ayakkabısına yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde de akşam yemeği verdi.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde olan Buket Aydın da törene katılan isimler arasındaydı.

"TC Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni resepsiyonundaydık. Yeni dönem hem kendisine hem ülkemize hayırlı olsun" mesajıyla törenden pozlarını paylaşan spiker Buket Aydın'ın tarzı dikkat çekti.

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Spiker Buket Aydın tarzını iddialı bir topuklu ayakkabıyla kombinledi. Paylaşımda bu ayakkabıyı görenler "Topuk pek az olmuş bacım", "O nasıl topuk" yorumları yaptı.

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Aydın'ın tarzını beğenen takipçileri ise spikere beğeni yağdırdı.


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