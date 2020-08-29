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Buket Aydın hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 07:11 | Son Güncelleme

Boşandıktan sonra Emir Sarıgül ile aşk yaşamaya başlayan Buket Aydın hamile mi? Buket Aydın hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Buket Aydın hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'

Son dönemin en çok konuşulan spikerlerinden olan Buket Aydın, Nişantaşı’nda Magazinburada'ya yakalandı. Emir Sarıgül’le aşk yaşadığı söylenen ünlü spiker, hakkında çıkan hamilelik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buket Aydın, ilk önce özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Bunun sebebini ise “Benim yaptığım işle ilgili kimliğe zarar verdiğini düşünüyorum bu durumun. Ben magazin figürü değilim. Aslında Emir de öyle biri değil” diyerek açıkladı.

'ÖYLE BİR ŞEYİN OLMA İHTİMALİ YOK'

Hakkında çıkan hamilelik dedikodularına net bir şekilde cevap veren Aydın, “O kesinlikle yalan. Öyle bir şeyin olma ihtimali yok” dedi ve ekledi: “Türkiye’de yaşıyoruz. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ama benim görüşüm, kesinlikle evlilik dışı bir çocuk doğurmayacağım yönündedir.”

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KARNINI GÖSTERDİ

Hamilelik iddialarına açıklık getirirken karnını göstererek “Hamile gibi mi gözüküyorum? 7/24 spor yapıyorum” diyen Buket Aydın, kendisine iftira atıldığını ve bu iftiraların özellikle çıkartıldığını söyledi. Konuşmasına “İlerde evlenirim o zaman inşallah bir evladım olur” şeklinde devam eden spiker evlilik ve annelik için de yeşil ışık yaktı.

'TEKLİFLERİ REDDETTİM'

Yeni sezonda herhangi bir kanalda görev alıp almayacağı sorulan Aydın, Eylül sonunda yeniden ekranlarda olacağı müjdesini verdi. Kendisine çok teklif geldiğini ancak reddettiğini de belirten spiker, bunun sebebini "Kanal D Haber Başkanlığı görevini bıraktım orası çok yüksek bir mertebeydi. Çok iyi bir şeyle dönmek istiyorum” diyerek açıkladı.

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