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Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

27.03.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buket Aydın'ın yeni hamlesi görenleri şaşırttı. Ünlü sunucu Buket Aydın'ın, dekoltesini kapatmak için bulduğu yol dikkat çekti.

Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Buket Aydın Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman dekolteli pozlarıyla da gündeme gelen ünlü sunucu son fotoğrafında, dekoltesini kapatmak için ilginç bir yöntem buldu.

BUKET AYDIN DEKOLTESİNİ BÖYLE KAPATTI

Buket Aydın, selfie yaptığı pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.
Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Siyah, göğüs dekolteli esbisesiyle verdiği pozda, dekoltesini kapatmak için ilginç bir yol denedi.
Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Ünlü sunucu, dekoltenin olduğu kısma kalp emojisi koydu.

Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Buket Aydın zaman zaman tarzı ve pozlarıyla da gündeme geliyor.

Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Instagram'ında cesur pozlarına da yer veren Buket Aydın'ı binlerce kişi takip ediyor.

Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

37 yaşındaki Buket Aydın İstanbul Kültür Üniversitesini tamamladı.
Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

2013'te Erce Baykal ile evlendi ancak bu evlilik 2020'de sona erdi.

Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Buket Aydın'ın spikerlik alanında birçok ödülü bulunuyor.

Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Instagram
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