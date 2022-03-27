Buket Aydın'ın hamlesi şaşırttı! Göğüs dekoltesini bakın nasıl sansürledi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Buket Aydın Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman dekolteli pozlarıyla da gündeme gelen ünlü sunucu son fotoğrafında, dekoltesini kapatmak için ilginç bir yöntem buldu.

BUKET AYDIN DEKOLTESİNİ BÖYLE KAPATTI

Buket Aydın, selfie yaptığı pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.



Siyah, göğüs dekolteli esbisesiyle verdiği pozda, dekoltesini kapatmak için ilginç bir yol denedi.



Ünlü sunucu, dekoltenin olduğu kısma kalp emojisi koydu.

Buket Aydın zaman zaman tarzı ve pozlarıyla da gündeme geliyor.

Instagram'ında cesur pozlarına da yer veren Buket Aydın'ı binlerce kişi takip ediyor.

37 yaşındaki Buket Aydın İstanbul Kültür Üniversitesini tamamladı.



2013'te Erce Baykal ile evlendi ancak bu evlilik 2020'de sona erdi.

Buket Aydın'ın spikerlik alanında birçok ödülü bulunuyor.





