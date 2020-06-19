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Buket Aydın yeni projesini anlattı: İki kanalla görüşüyorum...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 09:31 | Son Güncelleme

Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı ve Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevlerinden sürpriz bir şekilde istifa ettikten sonra eşinden de boşanan sunucu Buket Aydın cephesinde neler oluyor? Buket Aydın hem özel hayatı hem de iş hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı ve Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevlerinden istifa ettikten sonra eşinden de boşanan sunucu Buket Aydın son dönemlerde sık sık gündem oluyor. Adı Şişli Belediye eski Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışan haber sunucusu Buket Aydın bu iddialarla ilgili konuştu.

Aydın hem yeni projeleri hem de bomba aşk iddiaları ile ilgili magazinburada kameralarına açıklama yaptı.

Buket Aydın, eşi Erce Baykal'dan boşandıktan sonra Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile ortaya çıkan fotoğraf hakkındaki sessizliğini bozdu. Aydın iddialara konu olan fotoğrafın işi gereği çekildiği bir fotoğraf karesinden ibaret olduğunu söyledi.

Buket Aydın'dan flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili konuşulanlar...'Buket Aydın'dan flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili konuşulanlar...'

"FAZLA POPÜLER OLMANIN ETKİSİ"

Önceleri isminin bu kadar gündeme gelmediğini söyleyen Buket Aydın, “Fazla popülerliğin verdiği bir rüzgarla her şeyim çok dikkat çekmeye başladı. O noktada da açıklamamı yaptım. Arkadaşım dedim. Onun da çocukları var onu da düşünmek gerekiyor. Bence o konu kapandı zaten” dedi. Ünlü sunucu, yeni bir proje ile Eylül’de ekranlara döneceğinin müjdesini de verdi.

"YA HABER OLACAK YA DA..."

Buket Aydın, ekranlara yeni sezonda haber ya da daha önce CNN Türk ekranlarında yaptığı 40 benzeri bir programla döneceğini açıkladı. İki kanalla görüşmelere devam ettiğini söyleyen Buket Aydın, "İzleyiciler beni özlemiş yazıyorlar, Eylül'de ya haber kuşağında ya da 40 benzeri bir programla ekranlarda olacağım" açıklaması yaptı.

"BODRUM'A KAÇACAĞIM"

Buket Aydın Eylül'de dinamik ve enerjik olarak ekrana dönmek için Bodrum'da kampa girecek! Yazları her zaman gittiği butik bir mekanda yine tatilini geçireceğini söyleyen Buket Aydın, Bodrum'da aşırı pahalılanan şezlong fiyatlarını değerlendirdi. İşletmecilere de hak vermek lazım diyen Aydın, "Onlar da orayı döndürmek zorunda açmasa olmaz, talep varsa arz da vardır" dedi.


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