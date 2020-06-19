Buket Aydın yeni projesini anlattı: İki kanalla görüşüyorum...

Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı ve Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevlerinden istifa ettikten sonra eşinden de boşanan sunucu Buket Aydın son dönemlerde sık sık gündem oluyor. Adı Şişli Belediye eski Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışan haber sunucusu Buket Aydın bu iddialarla ilgili konuştu.

Aydın hem yeni projeleri hem de bomba aşk iddiaları ile ilgili magazinburada kameralarına açıklama yaptı.

Buket Aydın, eşi Erce Baykal'dan boşandıktan sonra Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile ortaya çıkan fotoğraf hakkındaki sessizliğini bozdu. Aydın iddialara konu olan fotoğrafın işi gereği çekildiği bir fotoğraf karesinden ibaret olduğunu söyledi.

"FAZLA POPÜLER OLMANIN ETKİSİ"

Önceleri isminin bu kadar gündeme gelmediğini söyleyen Buket Aydın, “Fazla popülerliğin verdiği bir rüzgarla her şeyim çok dikkat çekmeye başladı. O noktada da açıklamamı yaptım. Arkadaşım dedim. Onun da çocukları var onu da düşünmek gerekiyor. Bence o konu kapandı zaten” dedi. Ünlü sunucu, yeni bir proje ile Eylül’de ekranlara döneceğinin müjdesini de verdi.