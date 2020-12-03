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Bülent Çarıkçı annesinin ölümünü böyle duyurdu! '50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

03.12.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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Bülent Çarıkçı annesinin ölümünü böyle duyurdu! '50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bir dönemin ünlü ismi VJ Bülent anne acısıyla sarsıldı. Bülent Çarıkçı kötü haberi Instagram hesabından duyurdu. VJ Bülent paylaşımında '50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum' dedi.

'VJ Bülent' olarak tanınan Bülent Çarıkçı'nın annesi vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Çarıkçı, '50 yaşında yetim kaldım' dedi.

Bülent Çarıkçı annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an! Yalanmaya açık, itilip kakılmaya müsait...

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Kimsenin sevgisi yetmeyecek. Ne yapacağım ben? Anneciğim seni kurtaramadım affet beni kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni. Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği... Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!"

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