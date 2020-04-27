Bülent Ersoy'dan Nur Yerlitaş için duygusal mesaj: Sırada ben vardım

Bülent Ersoy, evinde sabah saatlerinde iki kez kalbi duran ve 64 yaşında hayata veda eden Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı. Bülent Ersoy mesajında, "Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım. Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla uğurluyorum seni" dedi.

"NİYE ACELE ETTİN BU KADAR, SIRADA BEN VARDIM"

Bülent Ersoy, yakın arkadaşı Nur Yerlitaş için şu mesajı yazdı:

"Önce dostum, sonra modacım, canım Nur'um... Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... San'atında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... Veee.. ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur'um... Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... "Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına" ruhun şâd, mekânın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm... Oya'ya (Aydoğan) da selâmımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim."





