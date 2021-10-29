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  4. Bülent Ersoy'dan orkestra açıklaması! “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim”

Bülent Ersoy'dan orkestra açıklaması! “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim”

29.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orkestrası ile ilgili hakkında çıkan haberlere ilk kez “teve2 Magazin Masası”da cevap veren Diva, “Orkestrama 100 bin TL yardım ettim” dedi.

Konser için Bülent Ersoy'la Kıbrıs'a giden orkestra üyelerine otelin temin ettiği PCR testi sahte çıktı. Haklarında işlem başlatılan orkestra üyeleri, yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Canlı yayına katılan ve orkestrasına yardım etmek gibi bir zorunluluğu olmamasına rağmen 100 bin TL yardımda bulunduğunu söyleyen Ersoy, orkestrasındaki müzisyenlerden birinin eşinin doğumu için de aracı olduğunu söyledi.

Bebeğe Bülent ismini vermek istediklerini ama kendisinin kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy PCR testi
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