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Bülent Ersoy, Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci'yi barıştırdı!

26.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy, Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci'yi barıştırdı!

Olaylı şekilde kavga eden Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci cephesinde yeni gelişme! Araya Bülent Ersoy girdi...

Her pazartesi Milyon TV'de yayınlanan Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna'nın yorumculuk yaptığı Üçü Her Yerde programı magazin gündemini belirlemeye devam ediyor.

Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'Deniz Akkaya Selin Ciğerci'yi çileden çıkardı! 'Fuhuş yaptığını...'

Geçtiğimiz akşam canlı olarak yayınlanan programda gündemdeki haberler yorumlanırken Özgür Aras, Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci'nin barıştığını ve barıştıran kişinin de Bülent Ersoy olduğunu söyledi.

TELEFONDA KONUŞTURDU

Özgür Aras'ın aktardığına göre; Bülent Ersoy, Deniz Akkaya'yı aramış ve Selin Ciğerci ile neden küstüklerini sormuş. Selin Ciğerci ile yan yana olduğunu söyleyen Bülent Ersoy: "Aranızda küskünlük, dargınlık olmasın, konuşun." demiş, Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya'yı telefon ile görüştürmüş. Telefonda konuşan kavgalı ikiliden Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'yı çok sevdiğini söylemiş ve duygularını dile getirmiş. Deniz Akkaya da Bülent Ersoy'un ricası üzerine aradaki buzları eritmiş.

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