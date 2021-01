Bülent Ersoy, Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci'yi barıştırdı!

Her pazartesi Milyon TV'de yayınlanan Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna'nın yorumculuk yaptığı Üçü Her Yerde programı magazin gündemini belirlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam canlı olarak yayınlanan programda gündemdeki haberler yorumlanırken Özgür Aras, Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci'nin barıştığını ve barıştıran kişinin de Bülent Ersoy olduğunu söyledi.

TELEFONDA KONUŞTURDU

Özgür Aras'ın aktardığına göre; Bülent Ersoy, Deniz Akkaya'yı aramış ve Selin Ciğerci ile neden küstüklerini sormuş. Selin Ciğerci ile yan yana olduğunu söyleyen Bülent Ersoy: "Aranızda küskünlük, dargınlık olmasın, konuşun." demiş, Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya'yı telefon ile görüştürmüş. Telefonda konuşan kavgalı ikiliden Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'yı çok sevdiğini söylemiş ve duygularını dile getirmiş. Deniz Akkaya da Bülent Ersoy'un ricası üzerine aradaki buzları eritmiş.