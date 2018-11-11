Bülent Ersoy kostümlerine servet harcadı

Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde birlikte konser verdi. İki sanatçıya özel olarak bir koltuk ve dev avize yaptırıldı.

20.30'da sahne alması gereken ikili, Bülent Ersoy'un hazırlıkları bir türlü bitmeyince 1 saat 20 dakika geç kaldı.

Gecikmeye Bülent Ersoy'un uzun süren makyajı neden oldu. Muazzez Abacı ise büyük panik yaşadı.

Bülent Ersoy sahnede Gülşah Saraçoğlu imzalı 2 kıyafet giydi. Bu tarzına toplam 125 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Kıyafetler 50'şer bin TL'den 100 bin, takılar ise 25 bin TL'yi buldu.

Sahneye çıkarken muhabirlere ''Nasıl şık mıyım? ablanızı beğendiniz mi?'' dedi.

Panik halindeki Muazzez Abacı ise Bülent Ersoy’'u ''Hadi, çabuk ol. Seyirci bize çok kızdı'' diye uyardı.



