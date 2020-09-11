Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin’den ayrıldı, koronavirüse yakalandığı iddia edildi!

14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren konsept değişikliğine giden programın jüri koltuğunda flaş bir değişiklik yaşandı. Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un yaptığı jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in yer aldığı Kuaförüm Sensin’e Bülent Ersoy veda etti. Bülent Ersoy’un ayrılık nedeni olarak ise koronavirüse yakalanması gösterildi. Usta sanatçı ortaya çıkan iddiaları belgelerle yalanladı.

KORONAVİRÜS TESTİ SONUCUNU PAYLAŞTI

Kuaförüm Sensin programıyla 3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy sözleşmesinin ilgili maddesini ve koronavirüs testinin negatif çıkan sonucu paylaştı. Bülent Ersoy açıklamasına, “Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum” notunu ekledi.