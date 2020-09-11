Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin’den ayrıldı, koronavirüse yakalandığı iddia edildi!

14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren konsept değişikliğine giden programın jüri koltuğunda flaş bir değişiklik yaşandı. Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un yaptığı jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in yer aldığı Kuaförüm Sensin’e Bülent Ersoy veda etti. Bülent Ersoy’un ayrılık nedeni olarak ise koronavirüse yakalanması gösterildi. Usta sanatçı ortaya çıkan iddiaları belgelerle yalanladı.
Kuaförüm Sensin programıyla 3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy sözleşmesinin ilgili maddesini ve koronavirüs testinin negatif çıkan sonucu paylaştı. Bülent Ersoy açıklamasına, “Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum” notunu ekledi.
Çıkan haberlere belgelerle cevap veren Ersoy, “Kuaförüm Sensin adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Buyrun belgesi ...Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkarı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar” ifadelerini kullandı.
Kuaförüm Sensin programından ayrılma kararını sosyal medya hesabından duyuran Bülent Ersoy'a jüri üyesindeki arkadaşlarından destek geldi. Bülent Ersoy'un paylaşımına Adnan Serter, "Sizi çooook seviyoruzzz. Hem şahsıma hem programa kattıklarınız için ne kadar teşekkür etsek ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz! Sizinle aynı programda jürilik görevi yapabilmekten son derece onurlu ve gururluyum! İyi ki sizi tanıdım,iyi ki varsınız! Şükranlarımla ,saygılarımla" yorumunu ekledi. Adnan Serter'in yorumuna ek olarak Seçkin Süngüç, "Sizinle ayni programda olmak yan yana jüri koltuğunda oturmak benim için bir onurdu. İyi ki varsınız sizi çok seviyorum" yorumunu yaptı.
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