MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy kumaşa servet harcadı! 3 saatte 250 bin TL harcadı

Bülent Ersoy kumaşa servet harcadı! 3 saatte 250 bin TL harcadı

23.03.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks harcamaları ile sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda modacısı Gülşah Saraçoğlu ile kumaş alışverişine çıktı. Sahne performansının yanı sıra pahalı mücevherleri ve kostümleriyle de dikkat çeken Diva, mağazada geçirdiği üç saatlik sürede 250 bin TL'lik alışveriş yaptı.

Bülent Ersoy kumaşa servet harcadı! 3 saatte 250 bin TL harcadı

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir tekstil mağazasında üç saat boyunca kumaş seçti. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu da alışveriş turunda Diva'ya eşlik etti.

KONSERLER ÖNCESİ KIYAFET ALIŞVERİŞİ

SnobMagazin'in haberine göre, yaz konserleri öncesi kıyafet alışverişine çıkan Bülent Ersoy, bir tekstil mağazasında 3 saat boyunca kumaş seçti.

b3
Diva'ya Cenk Tezer ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.

b2

3 SAATTE 250 BİN TL HARCADI

Cenk Tezer'in yönlendirmeleri doğrultusunda 3 saat içerisinde alışverişini tamamlayan ve bir çok kıyafet tasarlatmak için tam 200 metre kumaş satın alan ünlü sanatçı mağazaya yaklaşık 250 bin lira ödedi.

b4

"İHTİŞAMI YANSITAN DESENLER"

Tezer, "Geometrik blok, sıra dışı canlı renk kombinleriyle lüks ve ihtişamı yansıtan desenler tekrardan sürdürülebilir modaya dahil oluyor. Hem kült hem de bir o kadar zamansız moda olan bu desenleri sadece bu yaz değil tüm zamanlar görebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

82396494_854257828367910_6246591412042684031_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Evrim kimdir?Survivor Evrim kimdir?
AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu
TV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay göndermeTV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay gönderme
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!

Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!

Protesto edilmişti! Uzman çavuş-doktor olayında yeni gelişme

Protesto edilmişti! Uzman çavuş-doktor olayında yeni gelişme

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.