Bülent Ersoy kumaşa servet harcadı! 3 saatte 250 bin TL harcadı

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir tekstil mağazasında üç saat boyunca kumaş seçti. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu da alışveriş turunda Diva'ya eşlik etti.

KONSERLER ÖNCESİ KIYAFET ALIŞVERİŞİ

SnobMagazin'in haberine göre, yaz konserleri öncesi kıyafet alışverişine çıkan Bülent Ersoy, bir tekstil mağazasında 3 saat boyunca kumaş seçti.



Diva'ya Cenk Tezer ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.

3 SAATTE 250 BİN TL HARCADI

Cenk Tezer'in yönlendirmeleri doğrultusunda 3 saat içerisinde alışverişini tamamlayan ve bir çok kıyafet tasarlatmak için tam 200 metre kumaş satın alan ünlü sanatçı mağazaya yaklaşık 250 bin lira ödedi.

"İHTİŞAMI YANSITAN DESENLER"

Tezer, "Geometrik blok, sıra dışı canlı renk kombinleriyle lüks ve ihtişamı yansıtan desenler tekrardan sürdürülebilir modaya dahil oluyor. Hem kült hem de bir o kadar zamansız moda olan bu desenleri sadece bu yaz değil tüm zamanlar görebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.





