Bülent Ersoy: Kürk giymediğim için 12 gün hastanede yattım

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı olarak anılan ve giydiği kürklerle tepki toplayan Bülent Ersoy, bir süre kürk giymediği için üşüttüğünü ve 12 gün hastanede yattığını söyledi. Ersoy, "Vücut alışmış, giymeyince ciğerlerimi üşüttüm ve bu yüzden hastanelik oldum" dedi.

Ersoy, yeniden kürk giymeye başlayacağını söyledi.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu köşesinde Ersoy'un kürk hakkında söylediklerini şu sözlerle aktardı:

Yıllarca kürkü savunduğu için biz gazetecilerle tartıştı, kürk taraftarlığı yaptı.

Bir süredir kürk giymiyordu.

Dün televizyonda kürk meselesini konuşurken, reklam arasında Bülent Hanım aradı.

'O dizilerde kürk giyen kadınlara neden bir şey söylemiyorsun' diye çıkıştı bana...

Sonra da yeniden kürk giymeye başlayacağını söyledi.

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