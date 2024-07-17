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  4. Bülent Ersoy programdan ayrıldı! Sebebini böyle açıkladı: 'Bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum'

Bülent Ersoy programdan ayrıldı! Sebebini böyle açıkladı: 'Bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.07.2024 21:13
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Bülent Ersoy'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Diva, 'Dünyalar Güzellerim Tatil'de programından ayrıldığını duyurdu. Ersoy, "Makyörüm olarak çalışan Tolgahan Karataş'ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum." diyerek çalışanının iş akdini fesih ettiğini de sözlerine ekledi.

Bülent Ersoy programdan ayrıldı! Sebebini böyle açıkladı: 'Bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum'

Dünya Güzellerim Tatilde programı 4 Temmuz Perşembe akşamı başladı. Programda ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için rekabete girecek.

Bülent Ersoy ani bir kararla programdan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. Makyörü Tolgahan Karataş'ın bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu söyleyen Ersoy, "Daha fazla bu avam ortamda kalamayacağımı söyleyip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım, şimdi de eve dönüyorum" diyerek duyurdu.

İŞTE ERSOY'UN AÇIKLAMASI:

O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı! O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy program
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